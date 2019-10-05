0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 71 0

В Украине планируют освободить от налогообложения зарплату молодежи до 27 лет

В Украине планируют освободить от налогообложения зарплату молодежи до 27 лет

В Украине предлагают отменить ЕСВ и установить нулевую ставку НДФЛ для работников в возрасте до 27 лет.

Проект Закона №2250 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно содействия трудоустройству студентов и молодых специалистов, детенизации рынка занятости и доходов населения, остановки оттока украинских специалистов за границу)” был опубликован на сайте Верховной Рады 9 октября 2019 года.

Читайте также: С 2020 года меняется форма налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах

“На данный момент, учитывая размер минимальной заработной платы, работодатель должен за свой счет оплатить за своего работника единый социальный взнос в размере 918,06 гривен, а также удержать с работника подоходный налог в размере 751,14 гривен и военный сбор в размере 62,60 гривен. При таких условиях, учитывая финансовые потери, работодатели предпочитают более опытных работников, и не берут на работу студентов или молодых специалистов”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Что предлагают:

  • Освободить работодателей от уплаты ЕСВ за работников, не достигших 27-летнего возраста.
  • Установить нулевую ставку НДФЛ для работников в возрасте до 27 лет.

Внедрение предложенных изменений будет способствовать выведению рынка занятости из тени, работодателям станет выгодно официально трудоустраивать работников и после достижения ими 27-летнего возраста продолжать работать законно.

Также будут минимизированы коррупционные риски при проведении проверок контролирующими органами, поскольку работодателю будет выгоднее официально трудоустраивать работников.

Принятие законопроекта:

  • создаст благоприятные условия для работодателей в разрезе принятия на работу студентов и молодых специалистов;
  • будет стимулировать украинцев оставаться работать в Украине, поскольку они в начале рабочего пути будут освобождены от уплаты налога на доходы;
  • будет стимулировать иностранцев работать в Украине;
  • приведет к детенизации рынка занятости и доходов населения;
  • будет стимулировать инвесторов развивать бизнес в Украине с использованием труда молодых специалистов;
  • минимизирует коррупционные риски в правоотношениях с контролирующими органами.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.