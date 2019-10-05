В Украине планируют освободить от налогообложения зарплату молодежи до 27 лет

В Украине предлагают отменить ЕСВ и установить нулевую ставку НДФЛ для работников в возрасте до 27 лет.

Проект Закона №2250 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно содействия трудоустройству студентов и молодых специалистов, детенизации рынка занятости и доходов населения, остановки оттока украинских специалистов за границу)” был опубликован на сайте Верховной Рады 9 октября 2019 года.

Читайте также: С 2020 года меняется форма налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах

“На данный момент, учитывая размер минимальной заработной платы, работодатель должен за свой счет оплатить за своего работника единый социальный взнос в размере 918,06 гривен, а также удержать с работника подоходный налог в размере 751,14 гривен и военный сбор в размере 62,60 гривен. При таких условиях, учитывая финансовые потери, работодатели предпочитают более опытных работников, и не берут на работу студентов или молодых специалистов”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Что предлагают:

Освободить работодателей от уплаты ЕСВ за работников, не достигших 27-летнего возраста.

за работников, не достигших 27-летнего возраста. Установить нулевую ставку НДФЛ для работников в возрасте до 27 лет.

Внедрение предложенных изменений будет способствовать выведению рынка занятости из тени, работодателям станет выгодно официально трудоустраивать работников и после достижения ими 27-летнего возраста продолжать работать законно.

Также будут минимизированы коррупционные риски при проведении проверок контролирующими органами, поскольку работодателю будет выгоднее официально трудоустраивать работников.

Принятие законопроекта: