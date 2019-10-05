Зеленский сообщил, будет ли продавать резиденцию президента

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Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона заявил, что не будет продавать резиденцию президента.
Он также добавил, что не рассматривает возможность жить на Банковой.
“Я не пользуюсь резиденцией президента. Есть резиденция президента Украины. Я живу в квартире, продавать резиденцию мы не будем. Резиденция останется. Будет пользоваться кто-то. А если охранники живут в коридорах, должен ли президент страны переезжать в другое место. Знаете почему? Я не могу переехать ни в какую резиденцию, потому что наше общество начнет меня за это… Вы же понимаете”, – сказал он.
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