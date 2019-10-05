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АМКУ оштрафовал крупные табачные компании на 6,5 миллиарда

АМКУ оштрафовал крупные табачные компании на 6,5 миллиарда

Антимонопольный комитет оштрафовал на общую сумму 6,5 млрд гривен дистрибьюра табачных изделий ООО «ТЕДИС Украины» и его партнеров – табачные компании – за создание искусственных барьеров на рынке первичной продажи сигарет.

Об этом сообщил председатель Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев в Facebook.

“Только что, 10 октября 2019 года, АМКУ принято решение по антиконкурентным согласованным действиям табачных компаний и монополиста- дистрибьютора «ТЕДИС Украина». На ответчиков наложены штрафы в общем размере 6,5 млрд гривен”, – написал Терентьев.

Председатель АМКУ назвал суммы штрафов:

ТЕДИС Украины” на 3,4 млрд грн; «Филипп Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн» на 366 млн грн; «Филип Моррис Украина» на 814 млн грн; «Джей Ти Интернешнл Украина» на 434 млн грн; «Джей Ти Интернешнл Компани Украина» на 488 млн грн; «Империал Тобакко Продакшн Украина» на 167 млн ​​грн; «Империал Тобакко Юкрейн» на 292 млн грн; «Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украины» на 80 млн грн; АО “Табачная компания «В.А.Т.- Прилуки» на 448 млн грн.

Терентьев пояснил, что “нарушители установили такие условия для заключения договоров с другими, кроме «ТЕДИС», потенциальными дистрибьюторами, которые сделали просто невозможным их появление на этом рынке”, – отметил председатель антимонопольного ведомства.

По материалам УКРИНФОРМ
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