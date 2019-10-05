АМКУ оштрафовал крупные табачные компании на 6,5 миллиарда

Антимонопольный комитет оштрафовал на общую сумму 6,5 млрд гривен дистрибьюра табачных изделий ООО «ТЕДИС Украины» и его партнеров – табачные компании – за создание искусственных барьеров на рынке первичной продажи сигарет.

Об этом сообщил председатель Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев в Facebook.

“Только что, 10 октября 2019 года, АМКУ принято решение по антиконкурентным согласованным действиям табачных компаний и монополиста- дистрибьютора «ТЕДИС Украина». На ответчиков наложены штрафы в общем размере 6,5 млрд гривен”, – написал Терентьев.

Председатель АМКУ назвал суммы штрафов:

“ТЕДИС Украины” на 3,4 млрд грн; «Филипп Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн» на 366 млн грн; «Филип Моррис Украина» на 814 млн грн; «Джей Ти Интернешнл Украина» на 434 млн грн; «Джей Ти Интернешнл Компани Украина» на 488 млн грн; «Империал Тобакко Продакшн Украина» на 167 млн ​​грн; «Империал Тобакко Юкрейн» на 292 млн грн; «Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украины» на 80 млн грн; АО “Табачная компания «В.А.Т.- Прилуки» на 448 млн грн.

Терентьев пояснил, что “нарушители установили такие условия для заключения договоров с другими, кроме «ТЕДИС», потенциальными дистрибьюторами, которые сделали просто невозможным их появление на этом рынке”, – отметил председатель антимонопольного ведомства.