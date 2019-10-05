ЕС убрал еще одну страну из черного списка налоговых гаваней

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Министры финансов Европейского Союза согласились исключить Объединенные Арабские Эмираты и Маршалловы острова из черного списка налоговых гаваней.
Об этом говорится в решении Совета ЕС.
“ОАЭ и Маршалловы острова провели необходимые реформы, чтобы выполнить обязательства, которые они взяли на себя, чтобы улучшить до конца 2018 года свою налоговую политику. Итак, ОАЭ теперь придерживаются всех обязательств по налоговому сотрудничеству и могут быть исключены из списка”, – говорится в решении. То же самое касается Маршалловых островов.
Кроме того, из серого списка исключили Албанию, Коста-Рику, Маврикий, Сербию и Швейцарию.
ЕС создал “черный список” в 2017 году после раскрытия широко распространенных схем уклонения от уплаты налогов.
Девять юрисдикций остаются в черном списке: Американское Самоа, Белиз, Фиджи, Гуам, Оман, Самоа, Тринидад и Тобаго, Виргинские острова США и Вануату.
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