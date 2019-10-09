Назван один из крупнейших штрафов для автомобилистов

Один из крупнейших штрафов, который может заплатить водитель авто, – это остановка или стоянка на месте парковки для инвалидов с пометкой “Водитель с инвалидностью”.

Об этом сообщает “Дорожный адвокат” на своей странице в Фейсбуке.

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Остановка или стоянка на местах для водителей с инвалидностью влечет за собой наложение штрафа от 1020 до 1700 гривен.

Напомним, что с 2022 года планируют ввести обязательный техосмотр. Об этом говорится в законопроекте “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере безопасности эксплуатации колесных транспортных средств в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны”.

За управление коммерческим автомобилем, который не прошел технический осмотр, планируют ввести штраф в 1700 грн (100 необлагаемых минимумов доходов граждан).