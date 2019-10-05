Альфа-Банк Украина выпустит уникальную карту без номера

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С 15 октября Альфа-Банк первым в Украине начнет выпуск уникальных платежных карт без нанесения реквизитов. Номер карты, срок действия и CVV-код будут отображены только в мобильном приложении, что сделает использование карты максимально безопасным.
Первыми обновятся кредитная карта Travel и дебетовая карта Platinum Black. Вся конфиденциальная информация (номер карты, срок действия и CVV-код) больше не будет напечатана на карте, вместо нее банк укажет только имя владельца карты. Персональные данные «переедут» в мобильное приложение Alfa-Mobile Ukraine и будут доступны владельцу в его смартфоне.
В разделе «Номер карты и реквизиты» он увидит полный номер карты и срок действия, а CVV-код – только после ввода одноразового SMS-пароля при запросе «Получить CVV». Обновленный функционал Alfa-Mobile Ukraine позволит быстро переходить в раздел реквизитов, нажав последние четыре цифры карты. Владелец также сможет скопировать номер карты одним касанием.
Таким образом, Альфа-Банк Украина обеспечит высочайший уровень безопасности и удобства в момент оплаты картой, где бы она не происходила – в транспорте, в кафе или торговом центре. У мошенников просто не будет шанса подсмотреть реквизиты карты.
Выпуск новых карт без номера осуществляется без взимания дополнительной платы, исключительно в рамках текущих тарифов банка.
Карты Travel и Platinum Black станут первыми картами без номера. В дальнейшем Альфа-Банк постепенно применит данный формат и к другим картам.
Заказать карту без номера можно будет на сайте, в контакт-центре по номеру 044 494-01-01 и в любом отделении Альфа-Банка.
В ближайшее время ожидайте еще больше позитивных изменений по кредитной карте Travel. Продолжение следует…
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