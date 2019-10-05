Киев создал столичную агломерацию

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Киев и ряд городов Киевской области приняли решение о создании ассоциации Киевская агломерация, заявил мэр Киева Виталий Кличко.
«Почти два года назад мы начали процесс создания ассоциации Киевская агломерация. За это время проведено немало консультаций с городскими головами, поселковыми и сельскими головами, советами территориальных общин Киевской области. Это города Борисполь, Боярка, Бровары, Буча, Васильков, Вышгород, Вишневое, Ирпень, Обухов, Украинка и поселка городского типа — Ворзель, Глеваха, Гостомель, Калиновка, Коцюбинское и многие другие «, — сказал Кличко.
По его словам, основным принципом создания такой ассоциации стали равноправные партнерские условия для каждого города и поселка, которые входят в агломерацию.
«Сотрудничество столицы и окрестных городов ускорит развитие региона, его инфраструктуры, увеличит инвестиционную привлекательность большого Киева. Ведь мы взаимосвязаны и трудовыми ресурсами, инфраструктурой «, — отметил Кличко.
Мэр подчеркнул, что ежедневно в Киев из окрестных городов и поселков приезжает на работу около полумиллиона человек.
«Именно Киевский регион является одним из крупнейших столичных европейских агломераций с совокупным населением свыше 4 миллионов человек», — добавил он.
Всего к ассоциации присоединились 19 прилегающих к столице населенных пунктов. Главой Киевской агломерации выбрали мэра Киева Виталия Кличко.
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