Трамп обеднел: президент США провалился в рейтинге Forbes

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Президент США Дональд Трамп ухудшил позицию в рейтинге богатейших американцев по версии журнала Forbes. Сейчас Трамп занимает 275-е место и находится на 16 позиций ниже, чем годом ранее. Сам Трамп уже отмечал, что обеднел после избрания президентом США. Как подсчитало немецкое издание Die Welt, в рейтинге с начала своего президентства Трамп потерял аж 119 строчек.
Состояние Трампа оценивается в 3,1 млрд долларов. При этом Трамп остается богатейшим главой государства в истории США и наиболее состоятельным из текущих участников президентской гонки 2020 года.
Forbes оценил доход Трампа от лицензионных сделок в области недвижимости в 80 млн долларов в 2019 году. Это примерно вдвое меньше, чем в 2018-м.
При этом президент США почти не получает прибыли от продажи товаров, несущих на себе его фамилию. Кружки, футболки, галстуки с этой надписью до прихода в Белый Дом ежегодно приносили Трампу около 14 млн долларов.
Лидером рейтинга богатейших американцев стал основатель компании Amazon Джефф Безос. Его состояние оценено в 114 млрд долларов.
Кроме богатства, Трамп теряет и рейтинги. Так, США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался скандал из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки о том, что Трамп якобы давил на Президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора. Сообщалось, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Джо Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.
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