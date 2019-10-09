Google работает над разработкой смартфона с поддержкой 5G

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Компания Google работает над разработкой собственного смартфона с поддержкой 5G на основе модели смартфона Pixel 4.
Об этом сообщает The Verge со ссылкой на Nikkei.
“Похоже, что Google работает над 5G версией Pixel 4, и, вероятно, покажет смартфон раньше следующей недели”, – говорится в сообщении.
По данным Nikkei, в Google уже начали проводить “тесты продукции” на модели смартфона, в котором есть поддержка 5G.
Сейчас неизвестно, когда именно модель с поддержкой 5G будет представлена.
Nikkei предполагает, что это может произойти уже на следующей неделе. Однако, по данным источников, представление может также произойти и следующей весной, вместе с представлением нового бюджетного самртфона.
Отмечается, что цель компании заключается в том, чтобы на протяжении следующего года выпустить смартфон с 5G, до того как это сделает iPhone. Сама презентация 5G iPhone ожидается в сентябре 2020 года.
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