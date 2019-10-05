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К отопительному сезону в хранилищах будет 21 миллиард кубов газа - Коболев

К отопительному сезону в хранилищах будет 21 миллиард кубов газа - Коболев

До начала отопительного сезона 2019/2020 годов Украина будет иметь в подземных хранилищах 21 миллиард кубометров газа.

Об этом председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев сообщил в Facebook.

“Мы долго и добросовестно готовились к следующей зиме – на начало отопительного сезона уровень газа в хранилищах достигнет 21 млрд куб. м, “Укртрансгаз” выполнил 100% плановых ремонтных и диагностических работ на украинской ГТС и ПХГ, мы начали использовать БПЛА для охраны объектов критической (и не только) инфраструктуры”, – отметил Коболев.

Однако, по его словам, есть еще одна критически важная задача, где усилий одного “Нафтогаза” будет недостаточно для достижения даже минимально приемлемого результата, и это – анбандлинг.

“Если мы не завершим анбандлинг до конца этого года – Украину обвинят во всех проблемах следующей зимы (а я вижу большое желание с российской стороны провести очередное испытание газового рынка ЕС и Украины на прочность, как это было в январе 2009 года)”, – отметил Коболев.

По материалам УКРИНФОРМ
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