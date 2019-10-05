Межбанк: на рынок повлияют три фактора

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В четверг ситуация на валютном рынке может преподнести очередные сюрпризы по курсу за счет существенного разнонаправленного влияния нескольких факторов:
1) Приближение трех выходных в Украине. Компании будут спешить провести свои валютные операции сегодня и частично завтра в первой половине дня, чтобы уже потом “не зависать” с товарами и расчетами практически до 15 октября. Это увеличит статистику торгов четверга, но приведет к периодическим перекосам спроса и предложения на межбанке в моменты выхода крупных игроков с суммами сделок от $5 млн;
2) Продолжение неопределенности по дальнейшему поведению инвесторов в части распределения 6,4 млрд гривен погашений ОВГЗ прошлых выпусков. Часть этих средств фактически переразмещена ими в новые облигации аукциона этого вторника, часть – уйдет на операции с ОВГЗ на вторичном рынке, но по нашим расчетам порядка 1-2 млрд гривен – пока со статусом “куда будет выгоднее, туда и вложимся или просто купим валюту”. Именно эти “горячие” гривневые ресурсы у нерезидентов и способны быстро взорвать котировки , если их владельцы решат выводить полученные деньги за границу. Хотя при дефиците гривны на рынке – не исключено, что они будут размещены на короткие депозиты в украинских банках до следующего аукциона Минфина по размещению облигаций (т.е. до 15 октября). Этот гривневый навес – самый опасный для нацвалюты фактор на сегодня.
3) Наличный рынок. Котировки обменок с утра снизились как по курсу приема, так и продажи валюты со средним спредом по доллару в пределах 15-20 копеек. Это говорит о том, что пока владельцы обменок прогнозируют снижение межбанка и готовы работать только в формате “с оборота” , не играя “на повышение”. Это позитивный для гривны сигнал. Но если на межбанке валютные риски увеличатся – наличный рынок немедленно перестроится, и будут оперативно реагировать на ситуацию на торгах сменой своих ценников.
При таком раскладе сил на межбанке спекулянты продолжат работать в формате “в две стороны”. А Нацбанк в случае излишка предложения доллара на торгах снова выйдет через Matching с его скупкой. Это удержит котировки американской валюты от значительного обвала, даже в случае больших объемов ее предложения на рынке.
Мы ожидаем на сегодня коридор по доллару в пределах 24,45-24,70 гривен при объемах операций до $300 млн и заключении до 600 сделок.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 24,62 / 24,66
евро – 27,03 / 27,07
российский рубль – 0,3788 / 0, 3796
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