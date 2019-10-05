Газовую "трубу" в Украине окончательно подготовили к зиме

“Укртрансгаз” выполнил 100% работ по ремонту и модернизации объектов газотранспортной системы (ГТС) Украины в рамках подготовки к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов. Месяц назад, по состоянию на 9 сентября, работы по подготовке ГТС к зиме были выполнены на 85%.

“В результате все подразделения оператора ГТС получили паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2019-2020”, – сообщила пресс-служба “Укртрансгаза”.

В частности, с мая были проведены такие работы:

- обследованы 171,2 км трубопроводов, в том числе 388 км подводных и 248 км надводных переходов через водные преграды;

- осуществлен капитальный ремонт 14,1 км магистральных газопроводов, 29 скважин на газохранилищах и 15 газоперекачивающих агрегатов;

- проведена реконструкция 12 газораспределительных станций;

- отремонтированы 1034 единицы автотранспортной техники;

- восстановлено 4910 км линий связи и 18,2 км линий электропередач на объектах ГТС.

Кроме того, “Укртрансгаз” обеспечил выполнение плана наполнения подземных хранилищ газа(ПХГ).

“Согласно оперативным данным, за последние пять месяцев в газохранилища было закачано 11 млрд куб. м природного газа, что на 2,7 млрд куб. м больше, чем за аналогичный период прошлого года”, – отметили в компании.

К 9 октября в ПХГ Украины уже накоплено 20,8 млрд кубометров голубого топлива. Этот показатель на 26% выше, чем в 2018 году, а также является рекордным за последние 9 лет.