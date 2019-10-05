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Зеленский подписал закон об охране географических названий

Зеленский подписал закон об охране географических названий

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию правовой охраны географических обозначений”, принятый Верховной Радой Украины 20 сентября 2019 года.

Как сообщает пресс-служба главы государства, закон предусматривает совершенствование правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности относительно правовой охраны географических обозначений путем внесения соответствующих изменений в Хозяйственный и Гражданский кодексы Украины, Закона Украины “Об охране прав на указание происхождения товаров”, Декрета Кабинета министров Украины “О государственной пошлине”.

Внедрение этого закона будет способствовать адаптации актов национального законодательства к праву Европейского Союза, а также выполнению обязательств, взятых Украиной в соответствии с Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом.

По материалам Дело
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