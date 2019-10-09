Насколько украинцы довольны уровнем онлайн-покупок - исследование Google (инфографика)

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Украинцы оценивают онлайн-магазины хуже, чем в среднем в мире: отличный опыт, по опросу, имеют лишь 59% украинцев, в то время как в мире этот показатель достигает 69%
Об этом свидетельствуют результаты исследования компании KANTAR на заказ Google, которое проводилось с апреля по май 2019 года.
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В среднем украинские потребители знают 12 интернет-магазинов, но готовы осуществить покупки только в 3 из них. Такое явление присутствует не только в Украине, ведь среди граждан большинства стран, в которых проводилось исследование, тоже наблюдается подобная тенденция.
Интересны данные по исследованию в процентах:
Среди удобств онлайн-покупки украинцы выше всего оценивают:
• ассортимент товаров – 60%,
• простоту навигации и поиска товаров – 55%.
Ниже всего оценивают следующие характеристики интернет-магазинов:
• простота возврата товара – 70%,
• программы лояльности онлайн-магазинов – 69%,
• наличие бесплатной доставки товаров – 66%.
35% опрошенных довольны функцией гарантированной даты доставки в интернет-магазинах, а 38% – скоростью доставки. При этом простоту и скорость обработки оплаты товара положительно оценили 51%, а скорость загрузки сайта или приложения онлайн-магазина – 58% онлайн-покупателей.
По исследованию Lemarbet, в 2018 украинцы чаще всего покупали в интернете:
• 4 млн штук — одежды, аксессуаров, обуви;
• 3,1 млн штук — товаров ежедневного потребления;
• 3 млн штук — техники и электроники;
• 2,3 млн штук — товаров для сада и дома;
• 1,7 млн штук — декоративной косметики и парфюмерии.
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