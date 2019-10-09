0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 65 0

Насколько украинцы довольны уровнем онлайн-покупок - исследование Google (инфографика)

Насколько украинцы довольны уровнем онлайн-покупок - исследование Google (инфографика)

Украинцы оценивают онлайн-магазины хуже, чем в среднем в мире: отличный опыт, по опросу, имеют лишь 59% украинцев, в то время как в мире этот показатель достигает 69%

Об этом свидетельствуют результаты исследования компании KANTAR на заказ Google, которое проводилось с апреля по май 2019 года.

Читайте также: Выдают ли онлайн-магазины фискальные чеки – исследование

В среднем украинские потребители знают 12 интернет-магазинов, но готовы осуществить покупки только в 3 из них. Такое явление присутствует не только в Украине, ведь среди граждан большинства стран, в которых проводилось исследование, тоже наблюдается подобная тенденция.

Интересны данные по исследованию в процентах:

  • 35% украинских покупателей и 22% потребителей других стран не готовы совершать более одной покупки в выбранном онлайн-магазине.
    • 65% жителей Украины и 78% опрошенных иностранцев остаются лояльными к своему ритейлеру и будут покупать продукт у него не один раз.
    • 53% потребителей из Украины рекомендуют знакомым любимые интернет-магазины. В мире же тенденция несколько ниже – таких лишь 48%.

Среди удобств онлайн-покупки украинцы выше всего оценивают:
• ассортимент товаров – 60%,
• простоту навигации и поиска товаров – 55%.

Ниже всего оценивают следующие характеристики интернет-магазинов:
• простота возврата товара – 70%,
• программы лояльности онлайн-магазинов – 69%,
• наличие бесплатной доставки товаров – 66%.

Карты для тех, кто много тратит

35% опрошенных довольны функцией гарантированной даты доставки в интернет-магазинах, а 38% – скоростью доставки. При этом простоту и скорость обработки оплаты товара положительно оценили 51%, а скорость загрузки сайта или приложения онлайн-магазина – 58% онлайн-покупателей.

Справка Finance.ua:

По исследованию Lemarbet, в 2018 украинцы чаще всего покупали в интернете:
• 4 млн штук — одежды, аксессуаров, обуви;
• 3,1 млн штук — товаров ежедневного потребления;
• 3 млн штук — техники и электроники;
• 2,3 млн штук — товаров для сада и дома;
• 1,7 млн штук — декоративной косметики и парфюмерии.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.