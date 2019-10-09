Насколько украинцы довольны уровнем онлайн-покупок - исследование Google (инфографика)

Украинцы оценивают онлайн-магазины хуже, чем в среднем в мире: отличный опыт, по опросу, имеют лишь 59% украинцев, в то время как в мире этот показатель достигает 69%

Об этом свидетельствуют результаты исследования компании KANTAR на заказ Google, которое проводилось с апреля по май 2019 года.

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В среднем украинские потребители знают 12 интернет-магазинов, но готовы осуществить покупки только в 3 из них. Такое явление присутствует не только в Украине, ведь среди граждан большинства стран, в которых проводилось исследование, тоже наблюдается подобная тенденция.

Интересны данные по исследованию в процентах:

35% украинских покупателей и 22% потребителей других стран не готовы совершать более одной покупки в выбранном онлайн-магазине.

• 65% жителей Украины и 78% опрошенных иностранцев остаются лояльными к своему ритейлеру и будут покупать продукт у него не один раз.

• 53% потребителей из Украины рекомендуют знакомым любимые интернет-магазины. В мире же тенденция несколько ниже – таких лишь 48%.

Среди удобств онлайн-покупки украинцы выше всего оценивают:

• ассортимент товаров – 60%,

• простоту навигации и поиска товаров – 55%.

Ниже всего оценивают следующие характеристики интернет-магазинов:

• простота возврата товара – 70%,

• программы лояльности онлайн-магазинов – 69%,

• наличие бесплатной доставки товаров – 66%.

35% опрошенных довольны функцией гарантированной даты доставки в интернет-магазинах, а 38% – скоростью доставки. При этом простоту и скорость обработки оплаты товара положительно оценили 51%, а скорость загрузки сайта или приложения онлайн-магазина – 58% онлайн-покупателей.

Справка Finance.ua:

По исследованию Lemarbet, в 2018 украинцы чаще всего покупали в интернете:

• 4 млн штук — одежды, аксессуаров, обуви;

• 3,1 млн штук — товаров ежедневного потребления;

• 3 млн штук — техники и электроники;

• 2,3 млн штук — товаров для сада и дома;

• 1,7 млн штук — декоративной косметики и парфюмерии.