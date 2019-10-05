Украина сохраняет позицию нетто-экспортера шоколада

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Экспорт Украины шоколада и шоколадных изделий за январь-август 2019 г. сократился и составил $99 млн, что на 2% меньше аналогичного периода прошлого года. Однако в натуральном выражении экспорт вырос на 2% или 751 т (до 37,6 тыс. т).
Как говорится в сообщении ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», это свидетельствует о неблагоприятной ценовой конъюнктуре мирового рынка с одной стороны (меньше валютная выручка) и об увеличении экспортных мощностей с другой стороны.
«Основной продукцией, которая поставляется на внешние рынки, являются шоколадные конфеты с начинкой или без начинки, а также шоколад в виде блоков, пластинок или плиток (с добавлением зерен зерновых культур, орехов или плодов). Среди главных покупателей украинского шоколада были Казахстан, куда поставили шоколада на $11,1 млн, что составляет 11,2% от общего экспорта шоколада из Украины, Беларусь 8,6% (на $8,5 млн) и Румыния 6,2% (на $6,2 млн)», — информируют в УКАБ.
Что же касается импорта шоколада, то за восемь месяцев текущего года он составил $77,9 млн, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В натуральном измерении закупка Украиной шоколада составила 17,8 тыс. т, то есть Украина является нетто-экспортером шоколада (экспорт превышает импорт).
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