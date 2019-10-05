Крупные украинские компании хотят создать единый центр по обмену киберугрозами

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Члены украинской Ассоциации руководителей подразделений IT-безопасности CISO (Chief Information Security Officer) активно обсуждают создание в Украине отдельного центра по обмену информацией о киберугрозах.
В нашей стране есть два органа, которые должны заниматься информированием о киберугрозах — Ситуационный центр обеспечения кибербезопасности департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информбезопасности (ДКИБ) СБУ и CERT-UA в Госспецсвязи. Однако они стоят на службе преимущественно у государства, тогда как у частного бизнеса эта ниша пуста. В итоге на данный момент в Украине нет такой организации, которая бы собирала данные по атакам, анализировала их, выдавала рекомендации по защите, а в идеале еще бы и сама содержала собственных специалистов по реагированию.
В ассоциации киберэкспертов сейчас уже насчитывается более 20 участников, из которых порядка 15 действующие CISO, однако консолидировать интересы всех CISO — задачка непростая. Как говорит создатель Ассоциации CISO, украинский IT-бизнесмен Александр Кардаков, технически первым шагом будет создание единой технологической платформы для сбора, аналитики и обмена данными об угрозах. Это первичная инициатива, которая, по его словам, обеспечит радикальное повышение уровня осведомленности участвующих в создании такой платформы игроков.
Система позволит оперативно получить точное описание поведения зловреда и, соответственно, признаки, по которым его можно идентифицировать у себя в корпоративной сети, даже если антивирус его “прозевает”. Нынешняя стадия — определение участников новой платформы обмена информацией о киберугрозах.
Сейчас подразделения кибербезопасности в крупных компаниях получают рассылки об угрозах из широко известных международных источников, таких как Cisco Talos, IBM X-Force и другие. Но они, как правило, имеют глобальный, а не локализованный характер. В условиях, в которых мы находимся, этого недостаточно. Возможность быстро обнаружить киберугрозу, “заточенную” под Украину, которая ещё “не светилась” нигде в мире, имеет если не первостепенное, то очень важное значение.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Киевтеплоэнерго" готовит повышение тарифов с 1 января (дополнено)Вчера, 13:02 - 2385 11
Мэр Киева утвердил новую стоимость реконструкции Шулявского мостаВчера, 15:32 - 1310 8
В ноябре вырастет средний тариф на распределение газаВчера, 14:13 - 902 8
Нафтогаз заплатит за рекламу собственной реформы 33 млн гривенВчера, 12:15 - 388 7
Что украинцы думают про открытие рынка земли (опрос)Позавчера, 12:55 - 2747 6
Закончен ремонт стратегически важной трассы (видео)Вчера, 13:20 - 6132 2
Прибыль Привата за 9 месяцев стала абсолютным рекордом для банка и всей банковской системы УкраиныВчера, 12:01 - 2606 2
"Киевтеплоэнерго" готовит повышение тарифов с 1 января (дополнено)Вчера, 13:02 - 2385 11
Отопительный сезон: как сэкономить на коммунальных услугахВчера, 08:02 - 2053 1
Обязательный техосмотр: какие штрафы предусмотрены для коммерческих автоВчера, 14:04 - 2004 5
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)Вчера, 12:10 - 297
Sony представила новый смартфон (фото)Позавчера, 11:10 - 910
Suzuki показала свой новый миниатюрный кроссовер (фото)05.10.2019, 12:10 - 1564
Маск официально представил космический корабль Starship30.09.2019, 11:10 - 1834
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфонов27.09.2019, 12:10 - 1641