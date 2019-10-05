12 000 спутников Starlink повысят стоимость SpaceX до $120 миллиардов

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В новом отчете, подготовленном агентством Morgan Stanley Research, утверждается, что к 2027 году – после запуска на орбиту группировки из 12 000 спутников Starlink, обеспечивающих раздачу интернета, – базовая стоимость компании SpaceX достигнет умопомрачительных пределов в 120 миллиардов долларов.
Более ранние расчёты, проведенные экспертами компании CNBC после запуска в мае 2019 года 60 тестовых спутников Starlink, давали оценку стоимости компании на уровне чуть выше 33 миллиардов долларов, что на 10 миллиардов выше её стоимости в 2017 году.
Согласно данным Morgan Stanley, при наиболее благоприятном сценарии ожидаемая стоимость компании должна достигнуть отметки в 120 миллиардов долларов, что поставит Starlink Илона Маска в один ряд с такими гигантами, как Verizon, General Electric, JP Morgan Chase и Fannie Mae.
«Это предполагает, что с расширением доступа к интернету проникновение широкополосных сетей вырастет с 50% до 75% населения планеты, при этом SpaceX сможет охватить ~10% подписчиков услуг широкополосного доступа», – объясняют эксперты.
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