А-Банк подключил свои карты к Google Pay.

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Теперь все пользователи мобильного приложения АБанк24 могут добавить свою карту для бесконтактной оплаты в Google Pay.
Как добавить карту А-Банка в Google Pay?
Шаг 1. Откройте мобильное приложение АБанк24 и на главном барабане выберите меню GooglePay.
Шаг 2. Добавьте свою карту в приложении Google Pay.
Шаг 3. Ознакомьтесь и подпишите условия использования Google Pay.
Шаг 4. Поздравляем, теперь с вашего телефона можно совершать бесконтактные платежи!
Как пользоваться Google Pay?
Вы можете платить с помощью Google Pay на терминалах с бесконтактной технологией, где есть эти символы:
● Разблокируйте телефон и поднесите его к терминалу, где расположен значок:
● Об успешной оплате смартфон оповестит звуковым сигналом или вибрацией. Также вы увидите знак подтверждения транзакции- синюю галочку.
Для обновления приложения АБанк24 просто зайдите в Google Play или App Store и нажмите кнопку «Обновить».
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