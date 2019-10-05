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А-Банк подключил свои карты к Google Pay.

Теперь все пользователи мобильного приложения АБанк24 могут добавить свою карту для бесконтактной оплаты в Google Pay.

Как добавить карту А-Банка в Google Pay?

Шаг 1. Откройте мобильное приложение АБанк24 и на главном барабане выберите меню GooglePay.

Шаг 2. Добавьте свою карту в приложении Google Pay.

Шаг 3. Ознакомьтесь и подпишите условия использования Google Pay.

Шаг 4. Поздравляем, теперь с вашего телефона можно совершать бесконтактные платежи!

Как пользоваться Google Pay?

Вы можете платить с помощью Google Pay на терминалах с бесконтактной технологией, где есть эти символы:

● Разблокируйте телефон и поднесите его к терминалу, где расположен значок:

● Об успешной оплате смартфон оповестит звуковым сигналом или вибрацией. Также вы увидите знак подтверждения транзакции- синюю галочку.

Для обновления приложения АБанк24 просто зайдите в Google Play или App Store и нажмите кнопку «Обновить».

По материалам А-Банк
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