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Nokia и Alcatel приступили к производству телефонов-раскладушек с поддержкой Google Ассистента и другими интересными особенностями.
Как работает Google Ассистент на кнопочных телефонах?
Для начала давайте поговорим о самих аппаратах. Смартфоны-раскладушки получат название Alcatel Go Flip 3, Alcatel Smartflip и Nokia 2720 Flip. Думаем, не стоит объяснять, какая компания какой именно аппарат выпускает. Гаджеты от Alcatel имеют подключение к сотовой сети стандарта 4G LTE для голосовых вызовов, работы с электронной почтой и серфинга в интернете. Также тут в наличии имеется слот для карт памяти формата MicroSD и четырехядерный процессор Qualcomm Snapdragon 210.
Оба смартфона имеют 2,8-дюймовый основной дисплей, а также 1,44-дюймовый дисплей на внешней стороне раскладушки. Производители заявляют, гаджеты способны проработать до 7 часов в режиме непрерывного разговора в сетях LTE 4G от одной зарядки аккумулятора. В режиме ожидания смартфоны могут находиться до 18 дней со включенным модулем 4G и до 22 дней с модулем 3G. Зарядка осуществляется по micro-USB, а для прослушивания музыки тут предусмотрен 3,5-мм порт для наушников. Ах, да, еще в смартфонах имеется 2-мегапиксельная камера. Как вы понимаете, эти смартфоны абсолютно идентичны «внутренне» и отличаются лишь дизайном.
Гаджет от Nokia выглядит практически также. 2,8-дюймовый экран с разрешением 240×240, 1,44-дюймовый внешний дисплей, процессор Qualcomm 205, 512 мегабайт оперативной памяти (к слову, у предыдущих смартфонов этот показатель такой же), внутренняя память на 4 гигабайта с поддержкой карт памяти microSD и камера на 2 мегапикселя. Поддержка 4G, как и модуль Wi-Fi в наличии.
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