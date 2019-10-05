Туркомпания Hays Travel покупает весь розничный бизнес обанкротившейся Thomas Cook

Независимая сеть турагентств Hays Travel купит все британские магазины турагентов обанкротившейся Thomas Cook, потенциально сохранив до 2500 рабочих мест.

Об этом сообщает Reuters.

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Британская служба контроля неплатежеспособности заявила, что Hays Travel приобретет все 555 магазинов и планирует принять на работу экс-работников Thomas Cook.

«Это соглашение дает возможность повторного трудоустройства для значительного количества бывших работников Thomas Cook и обеспечивает будущее для розничных магазинов в Британии», – сказал Джим Такер, партнер в КMPG, международной сети фирм, которая предоставляет аудиторские, налоговые и консультационные услуги.

Hays Travel – частная компания, принадлежащая Джону и Айрин Хейс. Фирма с 40-летней историей, которая базируется в Сандерленде на северо-востоке Англии, достигла объемов продаж в более 1 млрд фунтов ($1,22 млрд) в 2018 году.

Британская служба контроля неплатежеспособности сообщила, что Hays Travel уже наняла 421 бывшего сотрудника Thomas Cook с момента банкротства.