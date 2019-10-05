Туркомпания Hays Travel покупает весь розничный бизнес обанкротившейся Thomas Cook

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Независимая сеть турагентств Hays Travel купит все британские магазины турагентов обанкротившейся Thomas Cook, потенциально сохранив до 2500 рабочих мест.
Об этом сообщает Reuters.
Читайте также: Самый старый в мире туроператор объявил о ликвидации
Британская служба контроля неплатежеспособности заявила, что Hays Travel приобретет все 555 магазинов и планирует принять на работу экс-работников Thomas Cook.
«Это соглашение дает возможность повторного трудоустройства для значительного количества бывших работников Thomas Cook и обеспечивает будущее для розничных магазинов в Британии», – сказал Джим Такер, партнер в КMPG, международной сети фирм, которая предоставляет аудиторские, налоговые и консультационные услуги.
Hays Travel – частная компания, принадлежащая Джону и Айрин Хейс. Фирма с 40-летней историей, которая базируется в Сандерленде на северо-востоке Англии, достигла объемов продаж в более 1 млрд фунтов ($1,22 млрд) в 2018 году.
Британская служба контроля неплатежеспособности сообщила, что Hays Travel уже наняла 421 бывшего сотрудника Thomas Cook с момента банкротства.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Киевтеплоэнерго" готовит повышение тарифов с 1 января (дополнено)Вчера, 13:02 - 2482 11
Мэр Киева утвердил новую стоимость реконструкции Шулявского мостаВчера, 15:32 - 1422 10
В ноябре вырастет средний тариф на распределение газаВчера, 14:13 - 1040 8
Нафтогаз заплатит за рекламу собственной реформы 33 млн гривенВчера, 12:15 - 413 7
Что украинцы думают про открытие рынка земли (опрос)Позавчера, 12:55 - 2821 6
Закончен ремонт стратегически важной трассы (видео)Вчера, 13:20 - 6872 2
Прибыль Привата за 9 месяцев стала абсолютным рекордом для банка и всей банковской системы УкраиныВчера, 12:01 - 2683 2
"Киевтеплоэнерго" готовит повышение тарифов с 1 января (дополнено)Вчера, 13:02 - 2482 11
Обязательный техосмотр: какие штрафы предусмотрены для коммерческих автоВчера, 14:04 - 2133 5
В ФГВФЛ сообщили, как планируют решить проблему с вкладчиками 200+Вчера, 16:03 - 2106 4
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)Вчера, 12:10 - 321
Sony представила новый смартфон (фото)Позавчера, 11:10 - 973
Suzuki показала свой новый миниатюрный кроссовер (фото)05.10.2019, 12:10 - 1571
Маск официально представил космический корабль Starship30.09.2019, 11:10 - 1840
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфонов27.09.2019, 12:10 - 1645