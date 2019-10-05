Кабмин уволил и.о. директора "Украэроруха"

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Кабинет министров уволил временно исполняющего обязанности директора провайдера аэронавигационного обслуживания “Украэрорух” Александра Доценко.
Об этом в ходе брифинга заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
“Мы приняли кадровое решение, уволили и.о. директора “Украэроруха”, – прокомментировал премьер.
“Украэрорух” – стратегическое предприятие и национальный провайдер аэронавигационного обслуживания.
Основной заработок получает в валюте за обслуживание авиарейсов в воздушном пространстве Украины.
В начале 2017 года на счетах скандального и уже неплатежеспособного “Платинум банка” “Украэрорух” хранил 405 млн грн.
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