Кабмин уволил и.о. директора "Украэроруха"

Кабинет министров уволил временно исполняющего обязанности директора провайдера аэронавигационного обслуживания “Украэрорух” Александра Доценко.

Об этом в ходе брифинга заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

“Мы приняли кадровое решение, уволили и.о. директора “Украэроруха”, – прокомментировал премьер.

“Украэрорух” – стратегическое предприятие и национальный провайдер аэронавигационного обслуживания.

Основной заработок получает в валюте за обслуживание авиарейсов в воздушном пространстве Украины.

В начале 2017 года на счетах скандального и уже неплатежеспособного “Платинум банка” “Украэрорух” хранил 405 млн грн.