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Гончарук анонсировал объединение центров предоставления услуг

Гончарук анонсировал объединение центров предоставления услуг

В Украине хотят объединить Центры предоставления административных услуг, чтобы сократить расходование бюджетных средств.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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“Мы сегодня сделали первый такой маленький шаг к объединению сетей ЦНАП, то есть таких центров, где предоставляются административные услуги. Так случилось, что в прошлом правительстве многие министерства пытались делать себе какие-то прозрачные офисы, ЦНАП, каждый свою инфраструктуру строил. Так не будет … мы их оптимизируем. То есть, сервисные центры МВД, ЦНАП, прозрачные офисы Министерства соцполитики и другие площадки будут оптимизированы в одну сеть, потому что цель у всех одна – предоставлять услуги”, – обещает глава правительства.

По материалам depo.ua
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