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В космосе впервые напечатали мясо (видео)

В космосе впервые напечатали мясо (видео)

Эксперимент подтвердил, что мясо из пробирки можно производить в любых условиях, в том числе в сотнях километров от поверхности Земли.

Оно может стать основой рациона космонавтов и марсианских колонистов.

Израильская компания Aleph Farms провела успешный эксперимент по выращиванию искусственного мяса на орбите Земли, сообщает Guardian.

Он прошел 26 сентября в российском сегменте МКС, в 400 км от поверхности планеты. В отличие от конкурентов из Impossible Foods и Beyond Meat, Aleph Farms создает мясо не из растительных компонентов, а из выращенных в пробирке животных клеток. Для эксперимента клетки доставили на МКС, где в условиях микрогравитации напечатали из них небольшой фрагмент мышечной ткани. Искусственное мясо считается более гуманной и экологичной альтернативой настоящему.

Однако в Aleph Farms отмечают еще одно преимущество заменителей мяса — они могут стать основой для рациона космонавтов.

По материалам bigmir.net
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