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В ноябре вырастет средний тариф на распределение газа

В ноябре вырастет средний тариф на распределение газа

В проекте решения Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предусмотрено увеличение среднего тарифа на распределение газа более, чем в два раза – до 1,12 грн за 1 куб. м газа.

Об этом сообщил глава пресс-центра НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Корольчук в Facebook.

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Он заверил, что два года дискуссий НКРЭКУ и облгазов по тарифам на распределение газа дошли до логического завершения.

“Проект решения регулятора предполагает рост среднего тарифа на распределение газа чуть больше, чем вдвое – до 1,12 грн. за 1 куб. м газа. Вместе с тем, данные работы предприятий показывают, что средний тариф должен составлять более 1,5 грн. за 1 куб. м. В структуре тарифа на газ доля распределения не превысит 12%. Для примера, в тарифе на электроэнергию доля тарифа на распределение составляет почти 50%”, – отметил Корольчук.

По его словам, такое решение приведет к стабилизации ситуации на рынке поставок газа для потребителей.

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Справка Finance.ua:

  • Сейчас средний показатель тарифа на распределение газа составлял чуть больше 50 коп. за 1 куб. м.
  • Тарифы на распределение природного газа повысят с 1 ноября 2019 года для 44 операторов-облгазов.
  • В новых тарифах учтены затраты на энергоносители, зарплаты работникам, налоги, компенсации недополученной тарифной выручки за 2015-2018 годы. В итоге облгазам должны компенсировать 1,061 млрд грн.
По материалам Finance.UA
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