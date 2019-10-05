В Киеве откроется школа для предпринимателей

В Киеве на базе Школы малого и среднего предпринимательства открывается UNIT School of Business в UNIT.City.

Об этом сообщает CEO проекта UFuture Артем Макеев.

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“Мы создали UNIT School of Business, поскольку не нашли в стране образования для предпринимателей того уровня, которого хотелось бы нам самим. Мы понимаем, насколько трудно предпринимателю вырваться из бизнеса даже на два месяца, не говоря уже о двух годах. Поэтому наши программы короткие и действенные”, — рассказал Артем Макеев.

При создании UNIT School of Business учтен опыт образовательного бизнес-проекта “Суперлюди” и Школы МСП (1,5 тыс. выпускников-предпринимателей за последние три года). Менторами заведения являются эксперты рынка и предприниматели-практики из холдинговой компании UFuture, инновационного парка UNIT.Сity, девелоперской компании UDP, инновационной фармацевтической компании Biopharma, группы IT-компаний и экосистемных технологических решений ITernal, Leаn Institute Ukraine, проекта “Суперлюди”.

Формат обучения в UNIT School of Business:

Вместо теоретических лекций — 119 часов практической работы над реальным бизнесом каждого участника.

Короткие практические программы по бизнес-моделингу, маркетингу, продажам, построению бренда, действенных инновационных инструментов, которые легко применить в работе небольшого украинского бизнеса.

Как принять участие в дне открытых дверей? День открытых дверей UNIT School of Business начнется 10 октября в 16:00. Принять участие в дне открытых дверей смогут первые 100 желающих, которые зарегистрируются по ссылке .

Когда начало обучения? Старт новой учебной программы UNIT School of Business состоится 21 октября.

Справка Finance.ua:

UFuture – это холдинговая компания украинского предпринимателя Василия Хмельницкого, которая объединяет его деловые и социальные проекты.