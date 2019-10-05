Johnson&Johnson обязали выплатить пациенту $8 млрд компенсации

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Суд присяжных американского города Филадельфия обязал холдинговую компанию Johnson&Johnson выплатить в качестве компенсации 8 млрд долларов жителю штата Мэриленд, который пострадал от побочных эффектов препарата для лечения шизофрении и биполярного расстройства, пишет Wall Street Journal.
Как сообщается, истец Николас Мюррей в своей исковой жалобе сообщал, что принимал по предписанию врача препарат Risperdal в детстве в период с 2003 по 2008 года. Однако у нейролептика производства Johnson & Johnson оказался побочный эффект – он приводит к гинекомастии (увеличению молочных желез у мужчин).
По мнению Мюррея, в американском холдинге знали о негативных побочных эффектах препарата, но не смогли должным образом уведомить об этом докторов и пациентов.
В 2015 году суд вынес первый вердикт по этому делу, обязав Johnson & Johnson выплатить мужчине 1,75 млрд долларов. Компания обжаловала это решение. В феврале 2018 года апелляционный суд в Пенсильвании признал вердикт законным, но снизил суммы выплаты до 680 тысяч долларов. Мюррей, в свою очередь, обжаловал такое решение. В конечном счете ему присудили компенсации в 8 млрд долларов.
Напомним, в прошлом году суд в штате Миссури вынес решение по делу о наличии асбеста в детской присыпке компании Johnson&Johnson. Присяжные решили, что компания должна выплатить 22 истицам $550 млн компенсации материального ущерба и более $4 млрд за моральный ущерб.
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