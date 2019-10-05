Закончен ремонт стратегически важной трассы (видео)

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Закончен ремонт стратегической трассы «Запорожье — Мариуполь». Видео демонстрирует ее готовность.
Новая автотрасса уже открыта для движения транспорта.
Как известно, трассу «Запорожье — Мариуполь» должны были отремонтировать до октября 2019 года.
Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал, какие дороги в Украине могут сделать платными. В планах правительства дороги: Львов-Краковец, Белая Церковь-Киев.
Платный проезд по дорогам в Еврозоне:
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