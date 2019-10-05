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Закончен ремонт стратегически важной трассы (видео)

Закончен ремонт стратегически важной трассы (видео)

Закончен ремонт стратегической трассы «Запорожье — Мариуполь». Видео демонстрирует ее готовность.

Новая автотрасса уже открыта для движения транспорта.

Как известно, трассу «Запорожье — Мариуполь» должны были отремонтировать до октября 2019 года.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал, какие дороги в Украине могут сделать платными. В планах правительства дороги: Львов-Краковец, Белая Церковь-Киев.

Справка Finance.ua

  • В рамках Национальной транспортной стратегии до 2030 года для строительства дорог Министерству инфраструктуры нужно выделить 50 млрд евро.

Карты для водителей

  • Министерство инфраструктуры предлагает построить в Украине мосты и дороги за счет частного инвестора. Въезд на них будет платным.

Платный проезд по дорогам в Еврозоне:

  • В Франции – в среднем около 10 € за 100 км платного шоссе.
  • В Швейцарии годовой «абонемент» – около 35 евро.
  • В Италии платные проезды автобанами и горными перевалами. Милан – Неаполь (776 км) – 57,10 евро.
По материалам Finance.UA
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