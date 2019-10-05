Межбанк: на рынке "холодно" не будет

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В среду “погоду” на валютном рынке будут формировать два фактора:
1) расчеты клиентов по купленным вчера ОВГЗ на аукционе Минфина Украины;
2) поведение инвесторов в части распределения 6,4 млрд гривен, которые выйдут сегодня на рынок за счет погашения государством ранее выпущенных высокодоходных облигаций.
Оба фактора в основном связаны с нерезидентскими операциями с украинскими облигациями. И если первый сработает в основном в пользу укрепления гривны (вчера купили бумаг на 2,154 млрд гривен и сегодня иностранцы будут продавать валюту, чтобы закрыть свои гривневые сделки с ними), то второй – фактически очень опасен для курса нацвалюты своими масштабами гривневого навеса (все таки как-никак 6,4 млрд гривен).
Дело в том, что часть иностранцев полученную гривну перевложит в новые бумаги, и это не создаст дополнительного давления на курс. Но те из нерезидентов, кто решит выводить заработанное – выйдут на межбанк с покупкой валюты и это создаст возможность достаточно существенных колебания котировок в течение дня. Причем выход двух-трех таких крупных игроков – способен полностью менять тренд на торгах с быстрым взлетом котировок и созданием очередных валютных ралли по курсу. Поэтому сегодня валютные риски увеличатся, а банки и наличный рынок будут внимательно следить за происходящим на торгах и будут вынуждены оперативно реагировать на ситуацию на них.
Как и обычно, к этому добавятся курсовые задачи крупных экспортеров и импортеров и сохранится зависимость межбанка от выходов крупных клиентов с суммами от 10 млн долларов и выше. Это так же дополнительно к нерезидентскому фактору внесет свой элемент курсовой интриги сегодня на валютном рынке.
“Застыл” в ожидании понимания ситуации на межбанке и наличный рынок, где продолжается достаточно существенный разброс котировок покупки/продажи валюты, но с сужением спреда уже до 15-25 копеек, что можно расценивать как позитивный для гривны фактор.
Спекулянты в среду продолжат работать как в формате «в две стороны», так и пытаться, подстраиваясь под действия крупных игроков, существенно разогреть курс в течение дня.
Нацбанк продолжит тактику последних дней – не особо вмешиваться в ситуацию при недостатке валюты на рынке, но покупать ее излишек в случае возникновения малейшего избытка предложения доллара. Работать регулятор будет через Matching.
Мы ожидаем на сегодня курсовых колебаний в достаточно широких пределах с коридором по доллару 24,60-24,90 гривен при объемах операций до 260-300 млн долларов и заключении до 550-600 сделок.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 24,73 / 24,76
евро – 27,13 / 27,17
российский рубль – 0,3785 / 0,3794
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