Google планирует сертифицировать игровые смартфоны

Корпорация Google разрабатывает программу сертификации Game Device Certification, чтобы убедиться в соответствии будущих игровых смартфонов определенным стандартам, сообщает Еngadget.

По информации издания, компания будет проверять, имеет ли тот или иной смартфон необходимую производительность для игр на Android.

Google еще не анонсировала программу, но разработчики XDA получили документы с изложением новых требований к производителям. Так, в одном из разделов Google подробно описывает новые технические требования сертификации игровых устройств, которым должны будут соответствовать производители, чтобы объявить устройство Android сертифицированным и готовым к игре.

В частности, они предназначены для того, чтобы разработчики не сталкивались с неожиданными проблемами, когда их игры запускаются на смартфонах. Устройства должны поддерживать версию 1.1 Vulkan Graphics API, а также позволять приложениям выделять не менее 2,3 ГБ памяти и отвечать другим требованиям.