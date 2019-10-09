Винтажный Toyota Land Cruiser получил новую версию

FJ Company создала роскошную версию классического внедорожника Toyota Land Cruiser. Несмотря на то, что такой автомобиль стоит более 200 тыс. долларов, на него уже образовалась очередь в 12 месяцев.

Каждый доработанный Land Cruiser (так называемый модельный ряд G40) был построен в 1970-х – начале 1980-х годов. Все они оснащаются 4,0 л двигателем Toyota 1GRE-FE V-6, который работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

По желанию заказчика у G40 может быть жесткая или мягкая крыша. Кузов автомобиля окрашивается в тот или иной цвет тоже по желанию заказчика. Впереди установлена лебедка Warn.