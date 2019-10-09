Винтажный Toyota Land Cruiser получил новую версию

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FJ Company создала роскошную версию классического внедорожника Toyota Land Cruiser. Несмотря на то, что такой автомобиль стоит более 200 тыс. долларов, на него уже образовалась очередь в 12 месяцев.
Каждый доработанный Land Cruiser (так называемый модельный ряд G40) был построен в 1970-х – начале 1980-х годов. Все они оснащаются 4,0 л двигателем Toyota 1GRE-FE V-6, который работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач.
По желанию заказчика у G40 может быть жесткая или мягкая крыша. Кузов автомобиля окрашивается в тот или иной цвет тоже по желанию заказчика. Впереди установлена лебедка Warn.
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