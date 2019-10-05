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Ryanair устроил масштабную распродажу билетов из Украины от 5 евро

Ryanair устроил масштабную распродажу билетов из Украины от 5 евро

Авиакомпания Ryanair снизила цены на билеты на рейсы, выполняемые из Одессы.

Посмотреть все предложения можно на сайте Ryanair.

Стоимость билетов: от 5 евро в одну сторону, от 10 евро в две стороны. Самые дешевые цены на билеты в ноябре.

Направления, на которые действует скидка:

  • Одесса – Гданьск от 10 евро в две стороны,
  • Одесса – Вроцлав от 10 евро в две стороны,
  • Одесса – Катовице от 10 евро в две стороны,
  • Одесса – Познань от 10 евро в две стороны,
  • Одесса – Краков от 10 евро в две стороны.

Важно перед вылетом:

  • После покупки авиабилета нужно выполнить онлайн чек-ин на сайте авиакомпании и распечатать посадочный талон. В аэропорту у Ryanair эта услуга стоит 55 евро.
  • С посадочным талоном подойти к стойке регистрации для проверки документов (visa check).
  • В цену билета входит только багаж в ручной клади: с 1 ноября в Ryanair – это всего одна сумка не больше 40х20х25 см

Также акционные рейсы будут совершаться из Львова:

  • до Кракова – от 5 евро;
  • до Дюссельдорфа – от 13,99 евро;
  • до Лондона – от 16,99 евро;
  • до Меммингена – от 9,99 евро;
  • до Варшавы – от 16,80 евро.

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Акционные рейсы из Киева:

  • до Кракова – от 5 евро;
  • до Познани – 5 евро;
  • до Вроцлава – 9 евро;
  • до Варшавы – 9,99 евро;
  • до Катовице – 9, 99 евро;
  • до Гданьска – 9,99 евро;
  • до Братиславы – 12,99 евро.
По материалам Finance.UA
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