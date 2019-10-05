Ryanair устроил масштабную распродажу билетов из Украины от 5 евро

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Авиакомпания Ryanair снизила цены на билеты на рейсы, выполняемые из Одессы.
Посмотреть все предложения можно на сайте Ryanair.
Стоимость билетов: от 5 евро в одну сторону, от 10 евро в две стороны. Самые дешевые цены на билеты в ноябре.
Направления, на которые действует скидка:
Важно перед вылетом:
Также акционные рейсы будут совершаться из Львова:
Акционные рейсы из Киева:
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