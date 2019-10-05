Ryanair устроил масштабную распродажу билетов из Украины от 5 евро

Авиакомпания Ryanair снизила цены на билеты на рейсы, выполняемые из Одессы.

Посмотреть все предложения можно на сайте Ryanair.

Стоимость билетов: от 5 евро в одну сторону, от 10 евро в две стороны. Самые дешевые цены на билеты в ноябре.

Направления, на которые действует скидка:

Одесса – Гданьск от 10 евро в две стороны,

Одесса – Вроцлав от 10 евро в две стороны,

Одесса – Катовице от 10 евро в две стороны,

Одесса – Познань от 10 евро в две стороны,

Одесса – Краков от 10 евро в две стороны.

Важно перед вылетом:

После покупки авиабилета нужно выполнить онлайн чек-ин на сайте авиакомпании и распечатать посадочный талон. В аэропорту у Ryanair эта услуга стоит 55 евро.

С посадочным талоном подойти к стойке регистрации для проверки документов (visa check).

В цену билета входит только багаж в ручной клади: с 1 ноября в Ryanair – это всего одна сумка не больше 40х20х25 см

Также акционные рейсы будут совершаться из Львова:

до Кракова – от 5 евро;

до Дюссельдорфа – от 13,99 евро;

до Лондона – от 16,99 евро;

до Меммингена – от 9,99 евро;

до Варшавы – от 16,80 евро.

Акционные рейсы из Киева: