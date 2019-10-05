Межбанк: противостояние усилилось

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Во вторник, как мы и предупреждали в своем утреннем прогнозе – противостояние курсовых интересов крупных местных игроков межбанка и нерезидентов усилилось.
Основные объемы предложения формировали продажи крупных экспортеров (в основном аграриев и металлургов), а главными покупателями были импортеры энергоносителей.
Причем моменты выхода на торги то одних, то других и изменяли тренд по курсу. Периодически общую расстановку сил на межбанке “корректировали” нерезидентские продажи валюты под сегодняшний аукцион Минфина по размещению ОВГЗ. Именно выход иностранцев с предложением доллара под эти операции и обеспечил проседание котировок до минимальных 24,66/24,69 гривен к 12:00.
Этим воспользовался Нацбанк, который выкупил ситуативный излишек предложения в резервы. По оценкам наблюдателей, НБУ купил порядка 30-40 млн долларов, чего хватило фактически на очередной разворот курса уже в сторону постепенного роста котировок к обеду и сразу после него.
В конечном итоге, как мы и предупреждали – на рынке не особо ощущался большой перевес предложения (видимо, значительных успехов на аукционе по размещению ОВГЗ в этот раз ожидать не стоит), а выход того или иного крупного покупателя или продавца с операциями от 10 млн долларов фактически полностью изменял расклад спроса и предложения на торгах.
Ход торгов:
Доллар стартовал с 24,77/24,81 гривен,что уже традиционно было выше вчерашнего закрытия 24,72/24,76. Но игра “на повышение” очень быстро выдохлась. Точнее – не было большого количества покупателей именно в этот момент.
Поэтому курс просел к 11 часам до 24,70/24,73 гривен, а затем за счет присоединения к этому еще и нерезидентских продаж под аукцион – до 24,66/24,69 к 12:00.
НБУ оперативно выкупил избыток предложения и этим быстро развернул рынок к уровню 24,74/24,78 гривен за доллар к обеду.
В 14:00 основная часть сделок уже была закрыта, и постепенно на межбанке остались только запоздавшие покупатели на небольшие суммы и спекулянты.
На сделках по мелким лотам – курс вначале просел до 24,70/24,74 гривен за доллар к 15:00 и затем также без особых объемов сделок поднялся до 24,73/24,765 гривен к концу сессии.
Главные события 8 октября на межбанке:
1) После проседания котировок в первой половине сессии с 24,77/24,81 гривен за доллар до 24,66/24,69 к 12:00 и выкупа излишка предложения Нацбанком – затем рост курса до 24,73/24,765 к концу сессии;
2) НБУ не выходил на рынок в публичном формате аукциона, но выкупал излишек предложения доллара через Matching. По нашим оценкам регулятор купил от 30 до 40 млн долларов;
3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 24,6918 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 9 октября составил 24,707021.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 24,70 / 24,74
евро – 27,14 / 27,18
российский рубль – 0,3787 / 0,3794
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0956 / 1,0958
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