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НБУ утвердил наблюдательный совет Приватбанка

НБУ утвердил наблюдательный совет Приватбанка

Приватбанк стал первым среди 3 государственных банков, наблюдательный совет которого утвердил Нацбанк.

Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.

“Недавно Национальный банк одобрил кандидатуры семи новых членов совета, а кандидатуры двух постоянных членов были утверждены ранее”, – говорится в сообщении.

В состав наблюдательного совета банка входят председатель совета Шэрон Иски, заместитель председателя Артем Шевалев, Эран Кляйн, Юлия Мецгер, Сергей Алексеенко, Надир Шейх, Себастьян Шьонайх-Каролат, Роман Сульжик и Ольга Томаш.

По материалам Економічна Правда
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