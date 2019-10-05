НБУ утвердил наблюдательный совет Приватбанка

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Приватбанк стал первым среди 3 государственных банков, наблюдательный совет которого утвердил Нацбанк.
Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.
“Недавно Национальный банк одобрил кандидатуры семи новых членов совета, а кандидатуры двух постоянных членов были утверждены ранее”, – говорится в сообщении.
В состав наблюдательного совета банка входят председатель совета Шэрон Иски, заместитель председателя Артем Шевалев, Эран Кляйн, Юлия Мецгер, Сергей Алексеенко, Надир Шейх, Себастьян Шьонайх-Каролат, Роман Сульжик и Ольга Томаш.
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