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ФГВФЛ распродаст имущество на 31,5 млд грн

ФГВФЛ распродаст имущество на 31,5 млд грн

На текущей неделе (07.10 – 11.10.2019) запланирована продажа активов ликвидируемых банков на общую сумму 31 570,07 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

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Из них на сумму 31 090,71 млн грн выставлено права требования по кредитам, и на сумму 475,61 млн грн – недвижимое имущество, земельные участки и прочие основные средства банков. Кроме того, дебиторская задолженность перед банками будет торговаться за 0,26 млн грн, ценные бумаги – на сумму 3,49 млн грн.

Среди банков, чье имущество идет на продажу, фигурируют «Имэксбанк», «ВТБ Банк», «Дельта Банк», «Банк «Финансы и кредит», «КБ «Надра», «Платинум банк», «Родовид Банк» и другие.

Подробнее с информацией о запланированных торгах и результатах продажи активов можно ознакомиться на сайте.

По материалам Finance.UA
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