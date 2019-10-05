АРМА будет оценивать недвижимость перед продажей

В Украине появится новый механизм определения стартовых цен при продаже арестованной недвижимости.

Об этом сообщает Нацагентство по розыску и управлению активами, полученными коррупционным путем (АРМА).

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С целью избежания каких-либо сомнений в правильности стартовой цены продажи недвижимости АРМА введет правила обязательного проведения оценки и рецензии оценки лотов в форме недвижимости перед их выставлением на продажу.

Также АРМА введет практику размещения всех объявлений о реализации арестованного имущества на официальном веб-сайте, Facebook и Twitter-аккаунтах АРМА и в национальных интернет-изданиях. Наконец, в структуре АРМА будет создан отдел, ответственный за маркетинг и продвижение конкурсов по отбору управляющих и продаже арестованного имущества.