АРМА будет оценивать недвижимость перед продажей

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Украине появится новый механизм определения стартовых цен при продаже арестованной недвижимости.
Об этом сообщает Нацагентство по розыску и управлению активами, полученными коррупционным путем (АРМА).
Читайте также: Нотариусам собираются повысить штрафы за незаконную регистрацию недвижимости
С целью избежания каких-либо сомнений в правильности стартовой цены продажи недвижимости АРМА введет правила обязательного проведения оценки и рецензии оценки лотов в форме недвижимости перед их выставлением на продажу.
Также АРМА введет практику размещения всех объявлений о реализации арестованного имущества на официальном веб-сайте, Facebook и Twitter-аккаунтах АРМА и в национальных интернет-изданиях. Наконец, в структуре АРМА будет создан отдел, ответственный за маркетинг и продвижение конкурсов по отбору управляющих и продаже арестованного имущества.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Укрзализныця потеряла 39 тонн масла Косюка8 ч. назад - 2522 15
80% ИТ-специалистов против создания пятой группы ФЛП - опрос (инфографика)Вчера, 17:19 - 2417 12
В Украине могут запретить продавать молочную продукцию, содержащую растительные ингредиентыВчера, 20:40 - 697 6
Ставки по гривневым кредитам за месяц выросли почти на 2,7%Вчера, 10:14 - 1136 6
Обязательно ли заменять паспорт-книжечку на ID-карту2 ч. назад - 1727 5
Эксперты объяснили, почему начали дорожать бензин и дизтопливоВчера, 19:00 - 4460 1
Кому проиндексируют доходы в октябре9 ч. назад - 3384
Укрзализныця потеряла 39 тонн масла Косюка8 ч. назад - 2522 15
Планируют изменить правила сдачи экзаменов на получение водительских правВчера, 21:06 - 2181
В Украине падает стоимость новых автомобилей18 ч. назад - 2104 2
Sony представила новый смартфон (фото)7 ч. назад - 275
Suzuki показала свой новый миниатюрный кроссовер (фото)05.10.2019, 12:10 - 1282
Маск официально представил космический корабль Starship30.09.2019, 11:10 - 1681
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфонов27.09.2019, 12:10 - 1525
Xiaomi представил бюджетный Redmi 8A (фото)25.09.2019, 15:10 - 2869