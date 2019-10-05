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Обязательно ли заменять паспорт-книжечку на ID-карту

Обязательно ли заменять паспорт-книжечку на ID-карту

В Украине не обязательно менять паспорт-книжечку на ID-карту, это происходит по желанию владельца.

Об этом сообщается на сайте Государственной миграционной службы Украины.

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“Законодательство Украины не определяет конечной даты действия паспортов гражданина Украины образца 1994 года. Однако в настоящее время законодательством предусмотрен обмен паспорта гражданина Украины образца 1994 года на ID-карту по желанию владельца”, – говорится в сообщении.

В каких случаях выдается ID-карта? Во всех случаях, когда необходима замена паспорта образца 1994 года: потеря, кража, порча, смена фамилии или других данных владельца документа.

Что делать, если украли документы

Кроме того, паспорт-книжечка обменивается на ID-карту, если владелец не вклеил фото в паспорт в течение одного месяца после достижения 25 или 45 лет.

Справка Finance.ua:

Оформить ID-карту может любой гражданин Украины при наступлении 14-летнего возраста, утере паспорта, смене фамилии, вместо вклеивания фотографии в паспорт образца 1994 года или в случае замены паспорта образца 1994 года на ID-карту.

  • Проверить состояние оформления паспорта в виде карты (ID) можно через веб-сайт Государственной миграционной службы. Для этого необходимо ввести данные документа, на основании которого осуществлялось оформление.
По материалам Finance.UA
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