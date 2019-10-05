0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 539 0

GSMS предположил дату запуска 5G в Украине

GSMS предположил дату запуска 5G в Украине

В Ассоциации GSMS считают, что Украина, в отличие от стран-соседей, будет готова к внедрению 5G только через 6 лет, как минимум.

Как стало известно, одна из стран СНГ – Беларусь, запустит мегаскоростной интернет уже в следующем году. Об этом еще в марте заявил вице-президент Александр Турчин.

Россия также намерена внедрить 5G в 2020 году. По имеющимся данным, сотовый оператор “МТС” еще в августе протестировал пилотную 5G-сеть.

Что касается Украины, то, по словам бывшего министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, первые частотные лицензии 5G будут выставлены на продажу уже в следующем году.

Однако эксперты GSMS не верят в скорый запуск 5G в стране. Аналитики считают, что Украина внедрит сеть “пятого поколения” не раньше 2025 года.

По материалам Комментарии
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.