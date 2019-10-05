GSMS предположил дату запуска 5G в Украине

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В Ассоциации GSMS считают, что Украина, в отличие от стран-соседей, будет готова к внедрению 5G только через 6 лет, как минимум.
Как стало известно, одна из стран СНГ – Беларусь, запустит мегаскоростной интернет уже в следующем году. Об этом еще в марте заявил вице-президент Александр Турчин.
Россия также намерена внедрить 5G в 2020 году. По имеющимся данным, сотовый оператор “МТС” еще в августе протестировал пилотную 5G-сеть.
Что касается Украины, то, по словам бывшего министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, первые частотные лицензии 5G будут выставлены на продажу уже в следующем году.
Однако эксперты GSMS не верят в скорый запуск 5G в стране. Аналитики считают, что Украина внедрит сеть “пятого поколения” не раньше 2025 года.
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