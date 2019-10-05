GSMS предположил дату запуска 5G в Украине

В Ассоциации GSMS считают, что Украина, в отличие от стран-соседей, будет готова к внедрению 5G только через 6 лет, как минимум.

Как стало известно, одна из стран СНГ – Беларусь, запустит мегаскоростной интернет уже в следующем году. Об этом еще в марте заявил вице-президент Александр Турчин.

Россия также намерена внедрить 5G в 2020 году. По имеющимся данным, сотовый оператор “МТС” еще в августе протестировал пилотную 5G-сеть.

Что касается Украины, то, по словам бывшего министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, первые частотные лицензии 5G будут выставлены на продажу уже в следующем году.

Однако эксперты GSMS не верят в скорый запуск 5G в стране. Аналитики считают, что Украина внедрит сеть “пятого поколения” не раньше 2025 года.