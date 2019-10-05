Украинцам планируют изменить штрафы за превышение скорости

Министерство внутренних дел инициирует изменение системы штрафов за превышение скорости движения в 2020 году.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД.

“Арсен Аваков (министр внутренних дел. – Ред.) отметил, что на следующий год МВД планирует ряд законодательных инициатив, которые имеют целью повысить уровень безопасности дорожного движения, изменить систему штрафов за превышение скорости движения и снизить порог превышения движения”, – говорится в сообщении.

Кроме того, министр отметил, что МВД инициирует ряд изменений миграционного законодательства.

Напомним, штрафы за превышение скорости в 2019 году составляют:

В населенных пунктах ограничение скорости составляет 50 км/ч.

Штраф за превышение скорости более чем на 20 км/ч составляет 255 грн.

Штраф за превышение скорости более чем на 50 км/ч — 510 грн.

Справка Finance.ua

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