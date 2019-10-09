Доллар до конца года может плавно подорожать до 27 гривен, - эксперт

Наличный доллар к концу 2019 года может плавно подорожать с текущего уровня около 25 грн/доллар до 27 грн/доллар.

Об этом заявил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Как отметил эксперт, цены в продуктовом ритейле не будут расти слишком активно, поскольку некоторые торговцы уже сейчас закладывают в стоимость продуктов курс 28 грн/доллар.

“Но продукты дальше будут сезонно дорожать. В основном речь идет об овощах”, – предупреждает Пендзин.