Доллар до конца года может плавно подорожать до 27 гривен, - эксперт

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Наличный доллар к концу 2019 года может плавно подорожать с текущего уровня около 25 грн/доллар до 27 грн/доллар.
Об этом заявил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
Как отметил эксперт, цены в продуктовом ритейле не будут расти слишком активно, поскольку некоторые торговцы уже сейчас закладывают в стоимость продуктов курс 28 грн/доллар.
“Но продукты дальше будут сезонно дорожать. В основном речь идет об овощах”, – предупреждает Пендзин.
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