Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)

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Немецкая компания Erwin Hymer Group анонсировала концептуальную разработку беспилотного дома на колесах под названием Galileo.
Об этом сообщает портал Motor1.
“Немецкая компания Erwin Hymer Group, признанный авторитет в производстве домов на колесах, анонсировала концептуальную разработку под названием Galileo. Моторхоум будущего оказался не только беспилотным, но и модульным”, – говорится в сообщении.
Как сообщает портал, концепция новинки подразумевает шасси с электромотором и плоским днищем, на которое “надевается” корпус самого кемпера.
В компании считают, что это даст дизайнерам интерьеров небывалую свободу фантазии: проектировать “внутренности” автодома теперь можно с той же свободой, что и интерьер обычного жилья.
В Hymer видят в модульной схеме и еще один плюс: шасси можно будет сдавать в аренду даже на одну поездку, комплектуя его для пользователя жилым пространством из некоего стандартного набора.
В Galileo отсутствуют органы управления. Таким образом в доме на колесах есть дополнительный простор для размещения всего, что необходимо для автономного существования.
Кроме того, утверждается, что при производстве таких кемперов будут использоваться возобновляемые ресурсы и перерабатываемые материалы.
Пока не известно, когда именно начнется серийный выпуск беспилотных домов на колесах.
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