Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)

Немецкая компания Erwin Hymer Group анонсировала концептуальную разработку беспилотного дома на колесах под названием Galileo.

Об этом сообщает портал Motor1.

“Немецкая компания Erwin Hymer Group, признанный авторитет в производстве домов на колесах, анонсировала концептуальную разработку под названием Galileo. Моторхоум будущего оказался не только беспилотным, но и модульным”, – говорится в сообщении.

Как сообщает портал, концепция новинки подразумевает шасси с электромотором и плоским днищем, на которое “надевается” корпус самого кемпера.

В компании считают, что это даст дизайнерам интерьеров небывалую свободу фантазии: проектировать “внутренности” автодома теперь можно с той же свободой, что и интерьер обычного жилья.

В Hymer видят в модульной схеме и еще один плюс: шасси можно будет сдавать в аренду даже на одну поездку, комплектуя его для пользователя жилым пространством из некоего стандартного набора.

В Galileo отсутствуют органы управления. Таким образом в доме на колесах есть дополнительный простор для размещения всего, что необходимо для автономного существования.

Кроме того, утверждается, что при производстве таких кемперов будут использоваться возобновляемые ресурсы и перерабатываемые материалы.

Пока не известно, когда именно начнется серийный выпуск беспилотных домов на колесах.