Депутаты могут разрешить ФЛПам сразу выбирать упрощенную систему налогообложения

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект , которым хотят внести изменения в статьи № 294 и 298 Налогового кодекса Украины. Проектом Закона хотят упростить начало предпринимательской деятельности физическими лицами, которые планируют осуществлять такую ​​деятельность как плательщики единого налога первой или второй группы.

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Как это работает сейчас. Налоговое законодательство запрещает лицу зарегистрироваться как ФЛП и сразу же (со дня регистрации предпринимателем) начать работать как плательщик единого налога первой или второй группы. В течение первого календарного месяца предприниматель в любом случае находится на общей системе налогообложения. ФЛП может платить единый налог только через месяц после его регистрации.

“Таким образом, процедура открытия малого бизнеса лицом, желающим начать бизнес в качестве плательщика единого налога первой или второй группы, длится до одного месяца. То есть государство стимулирует вновь созданный малый бизнес около месяца или простаивать, или работать “в тени”, – отмечают авторы законопроекта.

Что предлагают:

• зарегистрированные ФЛП, которые до окончания месяца, в котором была проведена государственная регистрация, подали заявление об избрании упрощенной системы налогообложения и ставки единого налога, установленной для первой или второй группы, считаются плательщиками единого налога со дня их государственной регистрации (а не с первого числа следующего месяца, что предусмотрено действующими сейчас нормами);

• не уплачивать единый налог за месяц, в котором была проведена государственная регистрация ФЛП (речь идет о первой и второй группах, которые платят фиксированную сумму независимо от размера дохода). При этом во избежание злоупотреблений такое правило предлагается распространять только на случаи уплаты именно фиксированной суммы налога, а не процент от дохода.