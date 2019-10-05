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Создана технология быстрых электронных татуировок

Создана технология быстрых электронных татуировок

Исследователи из Университета Дьюка разработали новый метод печати электроники, который позволяет наносить микросхемы на бумагу и даже человеческую кожу. Это открывает дорогу к созданию совершенных «электронных татуировок» для мониторинга состояния здоровья и управления техникой.

Как отмечает Phys.org, существующие сегодня электронные татуировки уже позволяют отслеживать сердечную и мозговую активность и стимулировать мышцы, однако у них есть ряд недостатков. В частности, их изготовление остается сложным многоэтапным процессом. О том, чтобы «на ходу» добавить к татуировке дополнительные элементы, речи не идет.

Новая методика позволит сократить процесс нанесения электронной татуировки до одного шага. В ее основе лежат чернила с нановолокнами серебра, которые можно наносить в виде аэрозоля на любую поверхность при комнатной температуре. Через две минуты после распыления они застывают в виде тонкой пленки, сохраняющей свои свойства после многократных сгибаний.

В качестве демонстрации технологии один из авторов работы напечатал на своем мизинце два провода, подключенных к светодиоду. После подачи напряжения на провода диод включился и продолжал светить, даже когда палец сгибался.

На втором этапе исследователи создали полноценный электрод, объединив новый тип чернил с полупроводниковыми углеродными нанотрубками и слоем нитрида бора — двумерного диэлектрика. Обычно комбинация подобных материалов требует сложных процедур, например, химической очистки поверхностей, однако использование аэрозольного принтера значительно упростило процесс.

Авторы разработки сомневаются, что новая методика полностью вытеснит другие способы создания электронных татуировок. Тем не менее, в некоторых ситуациях она может оказаться незаменимой. Среди возможных применений — биосенсоры, встроенные в медицинские бинты, и удобные биологические маркеры.

По материалам hightech.fm
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