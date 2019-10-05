В Украине показали уникальный гоночный КрАЗ

На фестивале Old Car Land показался грузовик, который в свое время удивил своих соперников на трассе Нюрбургринг. КрАЗ-5460 был выпущен на украинском заводе и является единственным гоночным прототипом из созданных.

В далеких уже 90-х автомобиль выступил на знаменитом треке. Дойдя до финала с отличными показателями скорости, машина все же не выдержала нагрузки и сошла с дистанции из-за сломанного подшипника редуктора. Завод в дальнейшем отказался от участия и прототип был брошен на произвол судьбы, а в последствии выкуплен умельцем и ценителем Владимиром Гавриленко.

С технической стороны КрАЗ-5460 считается уникальной разработкой. Во-первых, он имеет центральное расположение двигателя, что было прорывом для трак-рейсинга. А сам мотор — это модернизированный танковый дизель 5ТДФ производства харьковского завода им. Малышева. После форсирования заводчанами мощность двигателя возросла до 1000 л.с. Он развивает скорость до 100 км/час за 12 секунд и продолжает разгон до 180 км/час.