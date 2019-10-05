0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 42 0

В Украине показали уникальный гоночный КрАЗ

В Украине показали уникальный гоночный КрАЗ

На фестивале Old Car Land показался грузовик, который в свое время удивил своих соперников на трассе Нюрбургринг. КрАЗ-5460 был выпущен на украинском заводе и является единственным гоночным прототипом из созданных.

В далеких уже 90-х автомобиль выступил на знаменитом треке. Дойдя до финала с отличными показателями скорости, машина все же не выдержала нагрузки и сошла с дистанции из-за сломанного подшипника редуктора. Завод в дальнейшем отказался от участия и прототип был брошен на произвол судьбы, а в последствии выкуплен умельцем и ценителем Владимиром Гавриленко.

С технической стороны КрАЗ-5460 считается уникальной разработкой. Во-первых, он имеет центральное расположение двигателя, что было прорывом для трак-рейсинга. А сам мотор — это модернизированный танковый дизель 5ТДФ производства харьковского завода им. Малышева. После форсирования заводчанами мощность двигателя возросла до 1000 л.с. Он развивает скорость до 100 км/час за 12 секунд и продолжает разгон до 180 км/час.

По материалам autonews.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.