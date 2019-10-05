Межбанк: валютная турбулентность увеличится

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Во вторник на валютном рынке возможны достаточно существенные колебания котировок в пределах до 10-15 копеек как в сторону роста, так и в сторону снижения курса. Валютная турбулентность увеличится.
Кроме того, что курсовые задачи у участников торгов экспортеров и импортеров будут абсолютно противоположными и сохранится зависимость нашего малообъемного межбанка от выходов крупных клиентов с суммами от 10 млн долларов и выше – так более серьезную роль сегодня сыграют и действия нерезидентов.
8 октября состоится аукцион Минфина по размещению ОВГЗ, где инвесторам будут предлагаться облигации по номиналу на суммы и сроки: 500 млн гривен на срок 181 дня, 500 млн – на 357 дней и 2 млрд – на 1099 дней. Всего объем размещения 3 млрд гривен, что не самое большое предложение со стороны Минфина в последнее время. Интерес для нерезидентов вызывают в основном бумаги на 1099 дней. Если Минфин и потенциальные покупатели сойдутся в компромиссе по доходности, то возможны продажи валюты на межбанке в эквиваленте до 100-110 млн долларов. Это отразится на общих настроениях участников торгов и психологически сработает в пользу укрепления гривны. Поддержит этот настрой и снижение ликвидности в банковской системе на утро 8 октября почти на 3 млрд гривен – с 44,8 млрд гривен до 41,8 млрд.
Против гривны пока играет наличный рынок, где до сих пор наблюдается существенный разброс котировок покупки/продажи валюты и определенный повышенный спрос на нее. Спекулятивные игры на разнице котировок наличного валютного рынка и межбанка продолжатся сегодня, что будет периодически влиять на ход торгов и поведение банков.
Добавит спроса на валюту и как рост активности по ее скупке со стороны импортеров энергоносителей (отопительный сезон вот-вот начнется), так и со стороны запаздывающих «дочек» иностранных компаний с их очередной порцией репатриации дивидендов. Это снова сыграет «на повышение» котировок.
Спекулянты сегодня будут работать как в формате “в две стороны”, так и периодически подстраиваясь под действия крупных игроков – пытаться покачать курс.
НБУ постарается не вмешиваться в ситуацию при недостатке валюты на рынке, чтобы не тратить ЗВР. Но если ситуативно возникнет малейший избыток предложения доллара – регулятор с удовольствием скупит его на межбанке через Matching.
Мы ожидаем на сегодня курсовых колебаний в достаточно широких пределах с коридором по доллару в пределах 24,65-24,95 гривен при объемах операций до 240 млн долларов при заключении до 510 сделок.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 24,72 / 24,76
евро – 27,17 / 27,22
российский рубль – 0,3807 / 0,3818
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