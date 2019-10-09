НБУ разъяснил смысл официального курса гривны к доллару

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Национальный банк Украины устанавливает официальный курс гривны к доллару на основании курса, который сложился в течение дня на межбанковском валютном рынке.
Об этом заявил руководитель проектов и программ департамента открытых рынков НБУ Эмал Бахтари в интервью “Еспресо”.
Как напомнил Бахтари, Украина в 2015 году фактически перешла на плавающий валютный курс.
“Это означает, что НБУ, регулятор, не вмешивается, не пытается фиксировать и не вмешивается с целью задать некий тренд изменения курса. С 2015 года Украина перешла на режим, когда рынок формирует курс”, – сказал он.
По его словам, вся роль НБУ – не допустить чрезмерных и слишком резких колебаний, поскольку это провоцирует панику.
По мнению Бахтари, сообщения о том, что “НБУ установил курс” или “обесценил гривну”, вводят в заблуждение. “Корректно было бы говорить: “рассчитал”, потому что фактически так и происходит”, – добавил он.
По его словам, на межбанковском валютном рынке в течение дня с 9:00 до 17:00 совершаются сделки, информация о которых поступает в НБУ, после чего центробанк по специальной формуле рассчитывает средневзвешенный уровень. НБУ сообщает “справочный курс” на 12:00 и официальный курс на следующий день (в 16:00).
Представитель НБУ назвал этот курс “замером температуры”, который делается для того, чтобы страна понимала, “какой средний курс сформировался”.
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