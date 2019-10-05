Кто имеет право на досрочный выход на пенсию

Чтобы выйти на пенсию по выслуге лет, необходимо иметь 26 с половиной лет стажа.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Пенсионного фонда Украины в городе Киеве.

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До внесения изменений в пенсионном обеспечении населения, работники образования, здравоохранения и соцобеспечения могли стать пенсионерами до наступления такого возраста, имея необходимый стаж или так называемую выслугу лет. Однако эта норма была отменена в октябре 2017 года.

При этом Конституционный суд Украины принимал решение в июне этого года о неконституционности положения по повышению возраста. Речь идет об изменениях в закон от 2015 года, когда для начисления пенсии за выслугу лет установили минимально необходимый возраст – 55 лет. Это положение уже не действует.

Право на досрочный выход на пенсию имеют граждане:

1. При достижении определенного возраста. В 55 лет мужчины со стажем не менее 25 лет, занятые на работах полный рабочий день с особо тяжелыми условиями труда. В 50 лет женщины с такими же условиями труда.

2. Инвалиды. Граждане, лишенные зрения с рождения полностью или I категории, имеют право при достижении страхового стажа 15 и 10 лет получить пенсионное страхование. Мужчины могут воспользоваться правом в 50 лет со стажем в 15 лет, женщины в 40 лет со стажем в 10 лет.

3. Матери, имеющие 5 и более родных детей на попечении могут выйти на пенсию в 50 лет со стажем не менее 15 лет.

4. Военнослужащие.

5. По выслуге лет. Государственные служащие, прокуроры, судьи, депутаты, работники сферы здравоохранения и других государственных органов идут на досрочный отдых при наличии страхового стажа в 25 лет.

6. Работники, которые стали жертвами реорганизации или сокращения штата. Единственным условием использования таких привилегий является увольнение от организации или производства, где предусмотрены подобные права.

Справка Finance.ua

Периоды, которые учитываются в страховой стаж:

Период, в течение которого лицо, которое подлежало общеобязательному государственному социальному страхованию на случай безработицы, получало пособие по безработице (кроме одноразовой его выплаты для организации безработным предпринимательской деятельности) и материальную помощь в период профессиональной подготовки, переподготовки или повышения квалификации.

Время пребывания на инвалидности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием засчитывается в стаж работы с вредными условиями, дающий право на назначение пенсии на льготных условиях и в льготных размерах.

Ведение предпринимательской деятельности с применением упрощенной системы налогообложения, а также с применением фиксированного налога;

Прохождение военной службы по 31 декабря 2017 года включительно;

Пребывание в отпуске в связи с беременностью и родами.