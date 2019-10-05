Кто имеет право на досрочный выход на пенсию

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Чтобы выйти на пенсию по выслуге лет, необходимо иметь 26 с половиной лет стажа.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Пенсионного фонда Украины в городе Киеве.
Читайте также: Как накопить себе на пенсию
До внесения изменений в пенсионном обеспечении населения, работники образования, здравоохранения и соцобеспечения могли стать пенсионерами до наступления такого возраста, имея необходимый стаж или так называемую выслугу лет. Однако эта норма была отменена в октябре 2017 года.
При этом Конституционный суд Украины принимал решение в июне этого года о неконституционности положения по повышению возраста. Речь идет об изменениях в закон от 2015 года, когда для начисления пенсии за выслугу лет установили минимально необходимый возраст – 55 лет. Это положение уже не действует.
Право на досрочный выход на пенсию имеют граждане:
1. При достижении определенного возраста. В 55 лет мужчины со стажем не менее 25 лет, занятые на работах полный рабочий день с особо тяжелыми условиями труда. В 50 лет женщины с такими же условиями труда.
2. Инвалиды. Граждане, лишенные зрения с рождения полностью или I категории, имеют право при достижении страхового стажа 15 и 10 лет получить пенсионное страхование. Мужчины могут воспользоваться правом в 50 лет со стажем в 15 лет, женщины в 40 лет со стажем в 10 лет.
3. Матери, имеющие 5 и более родных детей на попечении могут выйти на пенсию в 50 лет со стажем не менее 15 лет.
4. Военнослужащие.
5. По выслуге лет. Государственные служащие, прокуроры, судьи, депутаты, работники сферы здравоохранения и других государственных органов идут на досрочный отдых при наличии страхового стажа в 25 лет.
6. Работники, которые стали жертвами реорганизации или сокращения штата. Единственным условием использования таких привилегий является увольнение от организации или производства, где предусмотрены подобные права.
Периоды, которые учитываются в страховой стаж:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине могут ввести сбор от операций по покупке инвалюты наличнымиВчера, 14:40 - 5046 19
Укрзализныця потеряла 39 тонн масла Косюка2 ч. назад - 1058 11
80% ИТ-специалистов против создания пятой группы ФЛП - опрос (инфографика)Вчера, 17:19 - 1705 6
Фонд гарантирования повторно выставил на торги стадион "Черноморец"Вчера, 14:35 - 588 3
В Украине изменится принцип расчета тарифов на услуги распределения газаВчера, 16:03 - 1610 3
Курс наличного доллараВчера, 12:30 - 16794
В Украине могут ввести сбор от операций по покупке инвалюты наличнымиВчера, 14:40 - 5046 19
ФЛП без деятельности смогут ликвидироваться без уплаты ЕСВ - законопроектВчера, 13:04 - 4302 2
Эксперты объяснили, почему начали дорожать бензин и дизтопливоВчера, 19:00 - 3870 1
Проще развестись, чем кого-то уволить, - Гончарук об изменениях в Трудовом кодексеВчера, 15:15 - 2668
Sony представила новый смартфон (фото)Около часа назад - 53
Suzuki показала свой новый миниатюрный кроссовер (фото)05.10.2019, 12:10 - 1166
Маск официально представил космический корабль Starship30.09.2019, 11:10 - 1642
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфонов27.09.2019, 12:10 - 1502
Xiaomi представил бюджетный Redmi 8A (фото)25.09.2019, 15:10 - 2817