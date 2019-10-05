Лира упала после угроз Трампа

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Турецкая лира упала до самого низкого уровня по отношению к доллару более чем за месяц после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил «уничтожить» турецкую экономику. Тем самым американский лидер оказал дополнительное давление и на без того ослабленную валюту из-за подготовки Анкары к военной операции в Сирии, сообщает Financial Times.
В понедельник вечером лира подешевела на 2,1% – до TL5,8178/$ – до самого низкого уровня с 3 сентября и оказалась на грани самого большого однодневного падения с марта. Лира уже проседала после того, как Турция заявила, что готовит спорную военную операцию на северо-востоке Сирии против главных союзников США в битве с ИГИЛ.
Белый дом заявил, что американские военные не будут «поддерживать или участвовать в операции», которую Турция неоднократно грозилась начать против поддерживаемых США курдских ополченцев.
После ответной реакции Вашингтона и Европы Трамп позже предостерег Турцию от проведения военной операции.
«Как я уже заявлял ранее, и просто повторю: если Турция сделает что-то, что я, по своей великой и непревзойденной мудрости, сочту недопустимым, я полностью уничтожу и сотру с лица Земли экономику Турции (я уже делал это раньше!)», – написал президент в своем Twitter-аккаунте.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине могут ввести сбор от операций по покупке инвалюты наличнымиВчера, 14:40 - 5266 20
Укрзализныця потеряла 39 тонн масла Косюка4 ч. назад - 1453 11
80% ИТ-специалистов против создания пятой группы ФЛП - опрос (инфографика)Вчера, 17:19 - 1880 7
В Украине изменится принцип расчета тарифов на услуги распределения газаВчера, 16:03 - 1719 6
Фонд гарантирования повторно выставил на торги стадион "Черноморец"Вчера, 14:35 - 652 3
В Украине могут ввести сбор от операций по покупке инвалюты наличнымиВчера, 14:40 - 5266 20
ФЛП без деятельности смогут ликвидироваться без уплаты ЕСВ - законопроектВчера, 13:04 - 4362 2
Эксперты объяснили, почему начали дорожать бензин и дизтопливоВчера, 19:00 - 3997 1
Проще развестись, чем кого-то уволить, - Гончарук об изменениях в Трудовом кодексеВчера, 15:15 - 2718
80% ИТ-специалистов против создания пятой группы ФЛП - опрос (инфографика)Вчера, 17:19 - 1880 7
Sony представила новый смартфон (фото)2 ч. назад - 114
Suzuki показала свой новый миниатюрный кроссовер (фото)05.10.2019, 12:10 - 1199
Маск официально представил космический корабль Starship30.09.2019, 11:10 - 1652
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфонов27.09.2019, 12:10 - 1507
Xiaomi представил бюджетный Redmi 8A (фото)25.09.2019, 15:10 - 2823