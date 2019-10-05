Лира упала после угроз Трампа

Турецкая лира упала до самого низкого уровня по отношению к доллару более чем за месяц после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил «уничтожить» турецкую экономику. Тем самым американский лидер оказал дополнительное давление и на без того ослабленную валюту из-за подготовки Анкары к военной операции в Сирии, сообщает Financial Times.

В понедельник вечером лира подешевела на 2,1% – до TL5,8178/$ – до самого низкого уровня с 3 сентября и оказалась на грани самого большого однодневного падения с марта. Лира уже проседала после того, как Турция заявила, что готовит спорную военную операцию на северо-востоке Сирии против главных союзников США в битве с ИГИЛ.

Белый дом заявил, что американские военные не будут «поддерживать или участвовать в операции», которую Турция неоднократно грозилась начать против поддерживаемых США курдских ополченцев.

После ответной реакции Вашингтона и Европы Трамп позже предостерег Турцию от проведения военной операции.

«Как я уже заявлял ранее, и просто повторю: если Турция сделает что-то, что я, по своей великой и непревзойденной мудрости, сочту недопустимым, я полностью уничтожу и сотру с лица Земли экономику Турции (я уже делал это раньше!)», – написал президент в своем Twitter-аккаунте.