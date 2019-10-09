Украинцев оставят без госстандартов

Верховная Рада готовит революцию стандартов: депутаты приняли за основу законопроект, отменяющий обязательность применения национальных стандартов во всех сферах: от архитектуры до экологии. Вместо них вводится добровольное соблюдение бизнесом норм и правил, обеспечивающих безопасность любой производимой ими продукции. По мнению нардепов, это соответствует евронормам. Эксперты же отмечают, что в Европе такая система работает далеко не везде, например, там есть обязательные очень жесткие требования к качеству продуктов питания.

Как видно из пояснительной записки к законопроекту, он устанавливает добровольное использование нацстандартов во всех сферах деятельности, отмену отраслевой стандартизации, недопущение их утверждения и контролирования госорганами. Для этого надо внести изменения в 127 документов, в частности в Уголовный, Гражданский, Хозяйственный, Земельный, Водный кодексы, законы “Об основах градостроительства”, “О дорожном движении” и другие. То есть ключевой момент будущего закона — государство не станет сверху устанавливать правила и контролировать их выполнение, а в отраслях появятся свои нормативы, соответствующие европейским принципам стандартизации. В итоге наши производители поймут, что если их продукция не будет соответствовать определенным нормам, то она окажется неконкурентоспособной.

В то же время авторы документа отметили, что в ЕС действуют жесткие директивы Евросоюза, по которым использование отдельных стандартов обязательно. Прежде всего это касается вопросов экологии, продуктов питания и безопасности во всех сферах. Например, новые автомобили в ЕС уже должны соответствовать экологическим нормам по вредным выбросам не ниже Евро­-6, а бытовая техника обязательно должна быть по максимуму защищена от поражения пользователей электротоком, игрушки для малышей не могут иметь мелких деталей, которые ребенок способен отломать и проглотить и т. д. Такие же требования должны быть и в новых украинских отраслевых “нормативах”, “требованиях”, “правилах”, которые придут на смену нынешним госстандартам. Для этого устанавливается переходный период на один-три года.