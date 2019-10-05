"Укрзализныця" рассказала о ценах на билеты в этом году

Повышать стоимость проезда железнодорожным транспортом “Укрзализныци” во внутреннем и международном сообщении в этом году не планируют.

Об этом сообщили в АО “Укрзализныця” в ответ на запрос УНН.

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“Уровень тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении остается неизменным с октября 2018 года. До конца 2019 года индексация тарифов не предусмотрена”, – говорится в ответе.

Также сообщается, что повышение стоимости пассажирских перевозок в международном сообщении с 1 октября 2019 года и до конца текущего года не планируется.