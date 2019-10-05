ФГВФЛ выставит на торги пул ипотечных кредитов из 18 финучреждений

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Фонд гарантирования отобрал практически все работающие ипотечные кредиты физических лиц, оставшихся в неплатежеспособных банках, находящихся в стадии ликвидации. В целом это более 1,7 тыс. кредитов, учитываемых на балансе 18 финучреждений. Общая задолженность по ним по состоянию на начало сентября 2019 года составляет около 450,00 млн грн, говорится в сообщении ведомства.
Сейчас все кредиты проходят стадию индивидуальных торгов, где их может выкупить любой желающий, кроме самого должника или поручителя. Завершить этап индивидуальных торгов Фонд планирует до конца текущего года. После этого все нераспроданные таким образом кредиты будут включены в пул ипотеки и выставлены на торги.
На данный момент Фонд приглашает всех потенциальных инвесторов ознакомиться с перечнем работающих кредитов, которые планируется включить в пул, и предоставить свои индикативные предложения по возможной стоимости такого пула.
Также в ведомстве обращают внимание, что сумма задолженности и количество кредитов, которые будут выставлены на торги в составе пула, может измениться, поскольку часть кредитов может быть погашена или продана во время индивидуальных торгов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине могут ввести сбор от операций по покупке инвалюты наличнымиВчера, 14:40 - 5266 20
Укрзализныця потеряла 39 тонн масла Косюка4 ч. назад - 1453 11
80% ИТ-специалистов против создания пятой группы ФЛП - опрос (инфографика)Вчера, 17:19 - 1880 7
В Украине изменится принцип расчета тарифов на услуги распределения газаВчера, 16:03 - 1719 6
Фонд гарантирования повторно выставил на торги стадион "Черноморец"Вчера, 14:35 - 652 3
В Украине могут ввести сбор от операций по покупке инвалюты наличнымиВчера, 14:40 - 5266 20
ФЛП без деятельности смогут ликвидироваться без уплаты ЕСВ - законопроектВчера, 13:04 - 4362 2
Эксперты объяснили, почему начали дорожать бензин и дизтопливоВчера, 19:00 - 3997 1
Проще развестись, чем кого-то уволить, - Гончарук об изменениях в Трудовом кодексеВчера, 15:15 - 2718
80% ИТ-специалистов против создания пятой группы ФЛП - опрос (инфографика)Вчера, 17:19 - 1880 7
Sony представила новый смартфон (фото)2 ч. назад - 114
Suzuki показала свой новый миниатюрный кроссовер (фото)05.10.2019, 12:10 - 1199
Маск официально представил космический корабль Starship30.09.2019, 11:10 - 1652
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфонов27.09.2019, 12:10 - 1507
Xiaomi представил бюджетный Redmi 8A (фото)25.09.2019, 15:10 - 2823