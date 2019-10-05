ФГВФЛ выставит на торги пул ипотечных кредитов из 18 финучреждений

Фонд гарантирования отобрал практически все работающие ипотечные кредиты физических лиц, оставшихся в неплатежеспособных банках, находящихся в стадии ликвидации. В целом это более 1,7 тыс. кредитов, учитываемых на балансе 18 финучреждений. Общая задолженность по ним по состоянию на начало сентября 2019 года составляет около 450,00 млн грн, говорится в сообщении ведомства.

Сейчас все кредиты проходят стадию индивидуальных торгов, где их может выкупить любой желающий, кроме самого должника или поручителя. Завершить этап индивидуальных торгов Фонд планирует до конца текущего года. После этого все нераспроданные таким образом кредиты будут включены в пул ипотеки и выставлены на торги.

На данный момент Фонд приглашает всех потенциальных инвесторов ознакомиться с перечнем работающих кредитов, которые планируется включить в пул, и предоставить свои индикативные предложения по возможной стоимости такого пула.

Также в ведомстве обращают внимание, что сумма задолженности и количество кредитов, которые будут выставлены на торги в составе пула, может измениться, поскольку часть кредитов может быть погашена или продана во время индивидуальных торгов.