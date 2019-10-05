0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 29 0

ФГВФЛ выставит на торги пул ипотечных кредитов из 18 финучреждений

ФГВФЛ выставит на торги пул ипотечных кредитов из 18 финучреждений

Фонд гарантирования отобрал практически все работающие ипотечные кредиты физических лиц, оставшихся в неплатежеспособных банках, находящихся в стадии ликвидации. В целом это более 1,7 тыс. кредитов, учитываемых на балансе 18 финучреждений. Общая задолженность по ним по состоянию на начало сентября 2019 года составляет около 450,00 млн грн, говорится в сообщении ведомства.

Сейчас все кредиты проходят стадию индивидуальных торгов, где их может выкупить любой желающий, кроме самого должника или поручителя. Завершить этап индивидуальных торгов Фонд планирует до конца текущего года. После этого все нераспроданные таким образом кредиты будут включены в пул ипотеки и выставлены на торги.

На данный момент Фонд приглашает всех потенциальных инвесторов ознакомиться с перечнем работающих кредитов, которые планируется включить в пул, и предоставить свои индикативные предложения по возможной стоимости такого пула.

Также в ведомстве обращают внимание, что сумма задолженности и количество кредитов, которые будут выставлены на торги в составе пула, может измениться, поскольку часть кредитов может быть погашена или продана во время индивидуальных торгов.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Все, что мы знаем про:ФГВФЛ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.